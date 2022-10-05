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北韓射飛彈台日警報不同步惹議　邱國正：應處方法不一樣

▲北韓射飛彈台日警報不同步引起惹議，國防部長邱國正表示，每個國家應處方法不一樣。（圖／記者呂炯昌攝，2022.10.05）
▲北韓射飛彈台日警報不同步引起惹議，國防部長邱國正表示，每個國家應處方法不一樣。（圖／記者呂炯昌攝，2022.10.05）

記者呂炯昌／台北報導

2022-10-05 11:35:40

北韓近期5度試射飛彈，昨日上午發射彈道飛彈飛越日本上空落入太平洋，引起日方高度警戒，針對北海道、青森一帶啟動「全國瞬時警報系統」（J-Alert），示警民眾尋找掩護。今年8月初，中共圍台軍演共軍也發射飛彈飛越台灣上空大氣層，國防部未發布警報引發爭議。對此，國防部長邱國正今（5）日表示，每個國家應處方法不一樣，但北韓發布飛彈國軍都有掌握，未來是否發布警報會加以研究。

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邱國正今日上午赴立法院外交及國防委員會業務報告、並備質詢。國民黨立委江啟臣詢問北韓發射飛彈邱國正何時知道？邱國正答覆表示，國軍全程掌握，昨日上午6點47分知悉北韓發射飛彈，每天上午都有戰情彙報，若之前有特別狀況幕僚也會跟他說。

江啓臣追問儘管北韓飛彈的飛行高度900多公里，但是2017年與這次飛彈發射，日本不只發布J-Alert，JR鐵路還因而停駛20分鐘，會不會覺得日本人太大驚小怪？邱國正表示，每個國家應處方法不一樣，他不做評論。

立委進一步問，若日後飛彈飛越台灣上空是否會發布警報，該不該讓人民知道、提高警覺？邱國正表示，預警狀況可以調整，以前因為掌握飛彈角度與落點所以沒有驚擾，也的確有聲音出來，未來可以納入考慮。立委問是否納入日後萬安演習測試選項，邱國正回答「是的」。


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