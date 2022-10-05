損失近百萬　國寶集團將高球場改造成天然健走場

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邵明斌董事長表示，雖然封場一天會損失近百萬的營業額，加上要把活動辦好又投入了兩百萬預算。但國寶集團希望能透過這樣的活動拋磚引玉，讓社會大眾能更認識高爾夫球，親自體驗高爾夫球場的魅力。「而且為了歡迎大家，東華球場的球車道也漆成了紅色，彷彿鋪上了紅地毯，來迎接所有貴客。」邵明斌董事長笑著說道。
首場高球場健走活動獲得熱烈迴響，甫開放報名的第一天，就有五百多位民眾報名，超過了原本上限的五百位。
為了避免讓向隅者失望，名額增加到六百位，但仍有四、五百位民眾候補。有些是從來沒踏進高爾夫球場的長者，想要趁這機會到球場上踏踏青，有些則是高爾夫球友帶著沒打球的老婆報名，讓另一半也能感受高爾夫運動的美好，還有一些是兒女帶著高齡的爸媽參加，一起健走，一起欣賞迷人風光，一起在戶外草地上用餐休憩，度過別具意義的美好時光。
其中一對年齡加總已經170歲的老夫妻，生平第一次踏進高爾夫球場，他們靦腆地笑說雖然上下坡走起來有點吃力，但風景真的好漂亮，草皮踩起來很柔軟舒適，來這一趟真的很值得。
而包括國寶集團邵明斌董事長、東森氣象主播王淑麗等人，也一起加入健走的行列。尤其今天的壽星王淑麗，在生日當天首度踏上高爾夫球場，別具意義。他說，「重陽節也是我的生日。今天最有意義的事情就是，我人生第一次在高爾夫球場健走。」
為了讓所有熱情參與的民眾度過一個最特別的重陽節，國寶集團在東華球場會館前方的空地上，搭起了舞台與帳篷，並停滿了各式各樣的餐車，要讓大家有得吃、有得喝、還有豐富的獎品可以帶回家。所有參加的民眾都會分到特定的組別，由國寶集團的員工擔任小隊長，帶領走完18洞。
每走兩洞就能領取一張兌換券，能到攤位與餐車兌換食物或贈品，披薩、餡餅、三明治、香腸、雞蛋糕、甜甜圈、咖啡、果汁等美食。走完18洞集滿所有印章，還能領取一袋完成禮。
除了讓所有與會的長者度過一個收穫滿滿的重陽節外，一直以來對於慈善公益不遺餘力的國寶集團還加碼愛心。集團總裁朱國榮親臨現場，致贈50萬元善款給「惜食台灣行動協會」，響應老人送餐服務計畫。讓許多偏鄉地區的獨居老人，每天都有熱騰騰的餐食可以溫飽。
朱國榮總裁致詞時誠摯地表示。「經營高爾夫球場不是賺錢的生意，而是快樂的生意、交朋友的生意、公益的生意。我也很高興能夠支持我的好朋友秀惠（惜食台灣行動協會理事長葉秀惠），他們每天將熱騰騰的便當送到老人家裡，把關懷送給最需要的人，這也是我最喜歡做的。」