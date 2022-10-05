休閒農業區評鑑獲佳績　竹縣再推寶山、新豐

我是廣告 請繼續往下閱讀
縣府農業處指出，農委會在今年7月舉辦的第三屆全國績優休閒農業區表揚，頒發「模範獎」給照門、大山背休閒農業區，頒發「茁壯獎」給十二寮、那羅灣休閒農業區。另外，新竹縣政府、新埔鎮公所、橫山鄉公所、峨眉鄉公所、橫山地區農會與峨眉鄉農會，都獲績優輔導縣市及單位的獎項。
竹縣目前有7處經農委會公告畫設的休閒農業區，包括位於新埔鎮照門休閒農業區、橫山鄉大山背休閒農業區、尖石鄉那羅灣休閒農業區、五峰鄉和平部落休閒農業區、峨眉鄉十二寮休閒農業區，以及去年才公告畫設的竹北市水月休閒農業區及新埔鎮大墩山休閒農業區。
農業處表示，竹縣因自然地理資源豐富、農業生產多元加上文化特色鮮明，今年要乘勝追擊，持續輔導寶山鄉及新豐鄉申請畫設休閒農業區，將寶山鄉的茶花、橄欖產業，以及新豐鄉的黑豆、稻米與海洋生態資源推廣出去，預計今年10月底前向農委會申請。
新竹縣長楊文科說，縣府除了每年持續輔導休閒農業區辦理農遊體驗活動、人員講習培訓及公共設施優化等工作，今年還受農委會補助辦理「新竹縣區域農遊軸帶發展總合規劃」，未來將透過「綠色海岸」、「茶園橘香」、「黃金客庄」、「原鄉野趣」、「香草溫泉」等五大農遊軸帶概念，發展、推廣在地特色與產業休閒，讓農業休閒旅遊更具知識性且生活化。