新零售發展下一步！跨境電商CYBERBIZ GLOBAL日本站開站

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優先選擇北美和日本開站，就是看好這兩地市場的消費潛力。美國市場規模是台灣的45倍，產值有6兆美金；而日本，根據來自2021年日本經濟產業省的報告顯示，日本B2C零售電商商品交易總額已超過 13 兆日圓（約台幣 3 兆元），並持續穩定成長，相較於台灣EC零售規模約7倍，電商滲透率超過8%，再加上近年台日友好，日本人對於台灣商品有興趣，接受度高，有助產品銷售機會。
參與CYBERBIZ GLOBAL計畫的奧本電剪，創辦人林雷鈞指出，像自家電剪工具的汰換率不高，新舊客比例約為7：3，若想維持營收動能，除了不斷推出新產品外，也需要不斷開發新的市場。經營該品牌超過10年的他說：「在台灣如果你的產品夠好，為什麼不會想去介紹給全世界。」有趣的是，伴隨不同市場的消費特性，也會讓不同的產品類型獲得熱銷機會，但要讓當地的消費者找到你，最好就要有自己的品牌官網。
同時經營北美和日本等海外市場，林雷鈞說，對美國人走的就是要比較實用面一些，就是要強調功能，商品拍攝必須清楚，呈現出每個規格細節；到了日本市場，奧本電剪原先品牌強調的生活質感LIFESTYLE和小清新，產品及包裝都受到日本人青睞，再加上日本男性相當注重自己的儀表外貌，也讓男性電剪系列產品在日暢銷。如今日本市場銷售，已成長到公司營收占比的10%。
CYBERBIZ GLOBAL日本站開店，就是希望能協助更多商家輕鬆赴日，不用成立日本法人就可以架設自己的品牌官網，好讓品牌經營可以落地，並開始累積品牌知名度，同時開始蒐集當地會員的消費足跡和規劃各式行銷活動，出貨物流可以整批貨入日本當地倉庫，由當地配送；亦可透過國際快遞直送消費者，靈活調整。金流也可依照當地習慣支付方式進行，省去跨國手續費。
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