MLB／老鬼「太空王」超猛！5局10K無安打賽揚穩了？

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今天費城打者完全對Verlander一籌莫展，比賽一開始就被K的「咪咪冒冒」，從第一局的第3位出局數到第4局的第1個出局，Verlander投出「連8K」，費城直到5局上的首名打者Brandon Marsh才靠著保送上壘。
最後Verlander投完5局也只被Marsh一位費城人打者上壘，狂送10K，但僅用77球就被換下場，而這場比賽接替Verlander的後援投手Hunter Brown以及Héctor Neris也延續無安打，可惜到9局上，太空人今天最後一任投手Will Smith才被費城敲出本場比賽首安，雖然Smith被連敲3支安打，但馬上用戲劇性連3K將比賽收尾。
本場比賽太空人不只投手群超威猛，打線也完全打瘋，整場打出17支安打，包含三支全壘打，先發打者只有Aledmys Díaz沒有敲安，最後以10比0大勝費城人，收下賽季第105勝。
Verlander今天繳出超威猛表現後，防禦率持續降到1.75，仍然是全大聯盟防禦率最低的先發投手，也是他生涯新低，18勝也高居聯盟第二，更可怕的是他的每局被上壘率更是僅有0.83，如此碾壓的表現，也讓他今年收下生涯第三座賽揚獎的機會越來越大。