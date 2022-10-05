龍貓隧道是韓國瑜的？這說法連龍貓都聽不下去！

「韓市長過去不做的事，我陳市長來做」高雄輕軌龍貓隧道即將在今(5)日下午將通車試營運，藍營多位議員再次將龍貓隧道歸功於韓國瑜及國民黨。對此，陳其邁競選辦公室發言人高閔琳隨即拿出當時議會質詢畫面打臉藍營指出，反對輕軌的是國民黨、停工的是國民黨，而讓輕軌復工的是陳其邁、完工的也是陳其邁，國民黨有什麼資格來收割政績？這樣的說法連龍貓都聽不下去！
高閔琳表示，韓國瑜上任第一天宣布即刻停工，而國民黨則是在陳其邁市長宣布續建後依然反對；不只個別議員質詢反對，而是整個國民黨團都還在反對。
高閔琳指出，龍貓隧道是在市長陳其邁上任規劃執行，陳其邁更曾在議會針對國民黨表達反對輕軌時答詢表示「韓市長過去不做的事，我陳市長來做」。高閔琳更直言「建輕軌國民黨從頭到尾都反對，停工的人還有臉邀功？」
高閔琳也質疑，反對輕軌的是國民黨、停工的是國民黨、讓市民多等685天的也是國民黨；而讓輕軌復工的陳其邁、蓋輕軌的也是陳其邁、完工的也是陳其邁，到底國民黨有什麼資格來收割政績？
高閔琳更翻出議會質詢畫面，點名黃紹庭、陳若翠、童燕珍、李雅靜與陳玫娟等都曾在議會公開質詢反對輕軌；這些人怎麼現在還說龍貓隧道是韓國瑜、葉匡時過去的政績？這樣的說法，連龍貓都聽不下去！