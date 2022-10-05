假寵物沐浴乳 走私電子菸油 中警查獲2761支

由於電子菸興起，臺中市一名林姓男子嗅到商機，便與大陸地區友人合作，將電子菸油偽裝以動物沐浴乳露的包裝矇混走私到台灣，並透過購物網站進行販售，案經臺中市刑事警察大隊偵二隊專案小組進行網路巡邏時，發現林男於網站陳列、刊登及販售電子菸訊息，持續追查後發現其販售的電子菸油內含有尼古丁成分，警方持臺中地方法院搜索票前往林姓男子家中及倉庫搜索，當場查獲電子菸油3,761支，詢後依違反藥事法移送臺中地檢署偵辦。
據警方調查，林姓男子見電子菸市場龐大，有利可圖，遂與中國的友人合作，由友人購買大批含有尼古丁成分之電子菸油後，再裝入桶裝之動物專屬沐浴露走私通關，以規避警方查緝，在運入臺灣後由員工另外進行分裝，並在購物網站上販售，除此之外，更以「只有你想不到，沒有我們做不到的口味」為噱頭，吸引癮君子上網購買，經警方統計，林姓男子所販售之電子菸油口味高達近百種，各種口味應有盡有，全案經檢察官曉諭林嫌繳回犯罪所得後，給予緩起訴處分。
警方表示青少年使用電子菸人數不斷攀升，以為抽電子菸對身體比較沒有傷害，但其實電子菸補充液中還是含有尼古丁成分。警方呼籲含有尼古丁之電子菸係納入藥品管理，且目前衛生機關並未核准電子菸產品，業者如果擅自販賣、供應或意圖販賣而陳列，依據藥事法規定，將處7年以下有期徒刑得併科5千萬元以下罰金；警方也將持續執行各項保護青少年措施，以防制青少年犯罪或偏差行為發生，維護優質的治安環境。