國慶遠端3地連線齊唱國歌　馬祖學童「風燈」上身領唱

我是廣告 請繼續往下閱讀
文總表示，此次特別邀請台中的設計團隊「植覺設計」的設計師呂秉泰、呂國維操刀，讓馬祖學童穿著新裝登場。服裝設計靈感，來自馬祖特色「風燈」，在馬祖重要節日與喜慶都會掛出風燈，這是馬祖居民生活中美好事物發生的象徵，是期許、也是祝福宣告。
文總指出，這次為學童打造的服裝，剪裁版型結合了東方樣式與西式制服，以跳色出芽的方式呈現燈籠骨架線條；局部印上國慶主視覺與傳統風燈吉祥喜花整合而成的視覺圖案。
配色靈感則來自馬祖的日常風景，如土地、海岸、建築、植被、碉堡、坑道等，衣領的橘色是風燈發出的光芒，褲子的卡其色來自馬祖傳統聚落建築建材與馬祖海岸岩層沙灘；上衣的白米色除了代表匯聚的光明，也代表孩童的純真與無限可能。
此外，文總除了第2度邀請服裝設計師周裕穎為禮賓人員打造新服，更邀請到有「針織女王」之稱的設計師潘怡良，為今年國慶的4位主持人，設計登台演唱禮服。潘怡良提到，針織的垂墜及伸縮性，可以展現出女性的曲線，故其中一套禮服特別以此概念進行設計，另一套潑墨設計的禮服，則是因在疫情後，大家對未來有很多想像空間，所以特別延續了2022年GIOIA PAN 秋冬系列「無極」，以東方哲理為概念設計禮服，代表未來的世界更大、更遠。
文總表示，今年國慶大會即將於10月10日上午8點55分起於總統府前廣場盛大登場，並於文總、總統府等網路平台同步轉播，相關資訊歡迎參考「文化總會」及「中華民國 讚國慶」臉書專頁。