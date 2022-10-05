駭客嗆聲撂15人圍堵Jennie！YG不忍了：已蒐集證據提告
韓國女子天團Blackpink的成員Jennie，遭到駭客入侵資料，私密照陸續被外流，影響個人形象，包括她和BTS成員V（金泰亨）的親密合影，甚至連歷任男友G-Dargon、Kai等男星都可能遭殃，風波延燒1個多月後，其所屬的經紀公司YG終於硬起來，發聲明表示蒐集好證據，已經準備提告。
這名綽號為「Gurumi Haribo」的駭客，以擠牙膏方式陸續曝光Jennie的私人照片，包括和金泰亨的約會合影、浴室泡澡照，甚至標明資料夾裡有18禁影像，面對輿論撻伐，不但沒有畏懼，反而嗆聲要明星及經紀公司來談判；Jennie赴法國參加時裝週活動，駭客竟揚言要動員15人前往巴黎，當面質問她與金泰亨的關係，行徑相當猖狂，讓歌迷都看不下去。
據傳，YG遲遲未處理此事，是因為駭客並非陌生人，極可能是離職員工或內鬼暗地下手，在確保藝人資料沒有外洩前，只能祕密調查，深怕不小心激怒駭客，會影響到其他明星的個資外洩。在歌迷聲聲請求下，YG表示已經委託警方調查散布Jennie私密照的網友，資料齊全後已經於9月提告，且針對散布不實消息或惡意毀謗的網友也會有法律行動，保護藝人的權益。
※【NOWnews 今日新聞
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