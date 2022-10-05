被爆投資八大行業等黑歷史　民進黨：許淑華應說明

針對民進黨南投縣議員參選人踢爆，國民黨南投縣長參選人許淑華曾任草屯香港理容院廣場的會計，且同時是投資150萬元的股東，民進黨發言人謝子涵今（5）日表示，許淑華應說明過去是否為八大行業的股東？國民黨籍的南投縣長爭議不斷，前有因111件貪污案被判刑450年的李朝卿，現有為家族濫用人事、財產來源不明，並為特定產業護航的林明溱，未來南投縣民不要再有一位有諸多爭議的縣長，請許淑華出面說明勿再閃躲。
謝子涵指出，先前南投縣長參選人蔡培慧團隊已多次提出質疑，許淑華的黑歷史層出不窮，在公開資料中都查詢得到。包括先前是否護航特定砂石業者？為何將3千多坪的運動公園改建為議會大樓？在選前急拆涉有恐嚇取財等暴力事件招待所的自肥工程？以及佔用國有地問題等，至今許淑華的態度仍在閃躲、避重就輕。
謝子涵指出，許淑華參選迄今，面對自己過去的爭議都不願直接回應，面對南投的未來願景，更是提不出有創建性的發展政策，民進黨呼籲許淑華應對南投縣民負責，公開說清楚講明白。
謝子涵強調，選舉是選賢與能，國民黨過去至今的南投縣長在人事與建設開發資源上公器私用，且林明溱面對爭議的態度竟然是「大家早淡忘」，難道國民黨真的以為人民會忘記這些黑歷史嗎？謝指出，民進黨參選人蔡培慧無論是否有公職在身，皆全力為南投爭取媒合發展的資源，現在更是提出「綠科技好生活．南投升級」十大政策白皮書，一心守護南投、為南投打拚未來，面對南投的未來，蔡培慧才是真正適任的南投縣長，民進黨也要再次呼籲南投縣的鄉親把握這次的機會，選賢與能，支持蔡培慧翻轉南投的未來。