東勢巷弄美食嘉年華15日登場 好吃好買還能抽大獎

臺中市政府經濟發展局主辦的「2022東勢巷弄美食嘉年華」，將於10月15日在東勢客家文化園區前廣場登場，現場集結22家東勢在地特色店家，一同展售特色商品及各式美味小吃，還要發送限量佰元園遊券，只要消費滿佰元，就有機會抽中70吋液晶電視等好禮。





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經發局表示，今年巷弄美食嘉年華活動，集結有22家在地優質店家聯合展售，還有好康的佰元園遊券要送乎鄉親遊客。今日下午五時開始，自駕遊山城者，網路報名可免費獲得限量500張的佰元園遊券，活動當日現場再加碼放送300張，另活動現場出示10月份東勢，或者谷關地區住宿證明，也可以兌換佰元園遊券一張，限量100張。





活動當天除了有好吃美食及好買商品外，同時邀請在地舞蹈團體演出，還有親子界巨星--羚羊哥哥帶動跳、魔術表演及Live band演唱。現場結合當地客家木作特有文化舉辦客語教學及木作DIY體驗，讓更多人認識山城的美食與特色。當天消費滿百元，有機會抽中70吋液晶電視等好禮。、任天堂SWITCH等各項3C產品、東勢/谷關溫泉住宿券、農特產品等好禮，相約民眾一起到山城踏青逛街買落去！





活動詳情可至臺中市政府經濟發展局臉書粉絲專頁或活動網頁(http://www.sgf3535.tw/2022dongshi/)查詢。



























