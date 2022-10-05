萬里蟹上桌！望月樓粵菜「秋蟹6吃」　鮮拆蟹肉寵懶人

我是廣告 請繼續往下閱讀
望月樓港籍名廚蘇權暉Wilson，依循不同品種的螃蟹特質，將「萬里蟹」入粵菜。最貴的花蟹，因肉質細緻清甜，最常見清蒸；三點蟹海味十足、蟹殼薄，民眾簡單動手都能吃得過癮；石蟳蟹味濃郁但厚殼難拆，Wilson便費工地「鮮拆蟹肉」融入料理，寵愛饕客免動手。
傳統老菜「蔥薑上湯焗花蟹」先將昂貴花蟹直接斬塊灑上生粉，經油炸定型並鎖住蟹中精華；再以奶油爆香蒜蓉、干蔥，並注入上湯調味後，再加上炸出焦香氣味的薑片與蔥段，與已定型的花蟹一起加蓋焗燜至熟，經薄芡後起鍋，在鮮香氣息裡吃得到花蟹Q彈緊實的清甜肉質。
靈感緣於澳門名菜的「葡汁焗烤三點蟹」，Wilson以三點蟹取代雞肉斬塊略蒸；還在加入薑黃與椰汁調味而成的奶油麵糊中添加花生醬，令傳統葡汁增添香滑口感。在砂鍋內先放入炒過的娃娃菜、孢子甘藍、黑蠔菇等時蔬，再依序鋪覆醬汁、蟹身皆抹入醬汁的三點蟹一起焗烤至熟，鮮美有味。
香辣上桌的「紅油咖哩炒麵包蟹」是這次唯一非萬里蟹的新菜，也是Wilson首度選用愛爾蘭進口麵包蟹；將麵包蟹的肥碩肉質，搭配以十多種香料一天一夜熬製而成自煉川式紅油，與生雞蛋、檸檬汁、椰漿、椰糖、泰式紅咖哩醬、泰國蝦醬、魚露拌炒成「川味紅油咖哩醬」後，加入整隻切好蒸熟的麵包蟹一起燴煮，香辣紅艷的綿稠醬汁完整包覆於滿滿蟹肉上。Wilson還特別加入酥脆麵包丁在醬汁中增添口感，推薦一定要叫上一碗白飯，伴吃辛爽涮嘴的飽滿蟹肉，小心一吃根本停不下筷子。
秋季天涼吃粵菜，蟹煲是不少人首選，Wilson延伸港式沙茶火鍋打造「沙茶皮蛋三點蟹煲」，混合了沙茶醬、顆粒花生醬、椰漿與奶水炒製，巧妙加入香港粥湯經典食材皮蛋，一起燜煮三點蟹至濃醇生香，倒入鋪滿同樣吸飽湯汁粉絲的燒熱砂鍋中上桌，熱燙辛香。
愛吃秋蟹又不擅長拆解的饕客們有口福了，體貼細心的Wilson特別將萬里蟹「現拆蟹肉」入菜，懶人不動手也有鮮美螃蟹可以吃。宴席菜琵琶豆腐因狀似琵琶而得名，Wilson改以鮮拆蟹肉呈現「鮮蟹肉琵琶豆腐」，並將作法改成先蒸後煎，伴隨蟹羹一同吃下軟嫩鮮甜。望月樓極為出名的造型港點，應景推出「蟹肉鮮蝦餃」，將鮮拆石蟳蟹肉、蝦肉、明太子拌成的內餡，包入天然橘紅色麵皮做成有著生動蟹螯的小螃蟹，一上桌絕對成為眾人搶吃的焦點。
另外，新派粵菜玖尹也推出秋蟹盛宴，嚴選產地直送的紅蟳、沙公，不只搭配廣式辛香黑椒、蒜蓉焗烤、暖潤煲湯等烹調方式，還融入上海禿黃油、熟醉蟹的濃鮮滋味，打造出陳年花雕浸熟紅蟳、粵式古法黑椒焗秋蟹、三色魚籽蟹肉餃、芝士帝王蟹捲、柚子奶香焗沙公、禿油蟹黃紅蟳撈飯、；更融合異國風味製作泰皇咖哩紅蟳、獅城辣椒蟹、啤酒蒜蓉沙公、紅蟳玉米雞湯煲共十道蟹蟳料理，滿足大家的食慾之秋。