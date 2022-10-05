緯創ESG策略打人才戰！學用接軌制培育5G即戰力

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為發掘優秀人才並注入更多創新能量，緯創智能天線團隊偕同經濟部工業局主辦的「2022通訊大賽-通訊天線系統設計競賽」，提供金級贊助及緯創企業冠名獎項，同時也提供模擬、測量等天線設備，並與學生團隊進行實作分享，在5G領航、天線通訊設計實作中提高商用價值。緯創智能射頻研發處處長陳逸仙表示，很高興緯創資通能夠透過參與2022通訊大賽，提供同學新創資源及實現自我的平台，為培養通訊天線人才盡一份力量。
賦能產學交流：深化產業研發能量、活化創新人才
緯創深耕資通訊領域20多年，除提供客戶客製化的產品開發及服務，更延伸5G通訊、AIoT技術、專業顯示技術，結合工業物聯網 (IIoT) 與數位轉型，跨產業佈局智慧交通、智慧製造、智慧醫療，現今也朝向各通訊設備的頂端發展，深化天線設計系統，跨足企業級、工規、車用與消費性產品，致力邁向6G市場。
依IDC(國際數據資訊)對智慧裝置之全年出貨動能預估，全球智慧型手機年出貨量破13億支，穿戴式產品年出貨量破5億，通訊設備發展勢在必行。緯創長期佈局天線系統設計，包含手持式軟硬體、天線及射頻研發、驗測認證等技術，對於專業人才需求也大幅提升。
在快速的科技變遷下，緯創以「質」與「量」並進的方式建構人才培育計畫。除了今年贊助天線競賽，也長期支持通訊設備人才訓練與技術深耕，在4月技術交流會中，由資深工程師發揮即戰力落實產學交流，成功媒合元智大學黃正光教授與學生團隊，協助學生於5G跨平台量測的研究與開發，期待未來導入緯創產線測試，讓年輕學子嶄露頭角。
緯創3箭瞄準5G戰略產業：人才培育、培育金計畫、產學接軌
在缺工以及科技業快速發展之下，搶才留才成為企業永續發展的挑戰之一。緯創投入大量資源於人才培育，多角齊發，於5G、AIoT領域發展並注入新量能之際，將觸角延伸至校園，提供完善RF量測設備與跨部門資源，並且由資深同仁領航學生，將業界實戰經驗活化校園理論；對內則啟動E-Learning多元線上課程，24小時不間斷提升能力，加強實務技能。
此外，緯創積極深耕校園，推動培育金計畫，成為學生堅強後盾，符合資格者能申請高達24萬的人才培育金，同時提供企業實習，讓產學合作無縫接軌，創造一畢業即就業的機會，攜手校園人才打造未來國家戰略產業。
來緯創、創未來（天線人才招募）：https://career.wistron.com/w/wistron/apply_22100411240821770