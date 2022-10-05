▲ Kia EV6 9 月領牌 227 台成市場第二，單月訂單破 1,200 再創紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
The Kia EV6 環台試駕活動，創下最佳電耗達 9.7 km/kWh、環台總充電時間僅 10 分鐘！
Kia總代理台灣森那美起亞，為了讓更多消費者能充分了解The Kia EV6優異的續航力及充電效率等優勢，日前特地邀請了國內超過35家媒體，駕駛The Kia EV6 Air增程版進行兩天一夜環台試駕，藉由媒體們親身體驗及經驗分享，讓大家更清楚The Kia EV6的長途使用情境。此次試駕活動車款使用The Kia EV6 Air增程版，整趟行程從台北內湖出發、經花蓮、台東南下至屏東楓港，隔日再行駛高速公路北返回台北，環島一圈路程總長約850公里。在兩天一夜長途旅行過程中，The Kia EV6展現了驚人的續航力以及800V高壓電池系統超高速充電的便利性，創下最佳電耗可行駛9.7km/kWh、環台總充電時間花費僅10分鐘的驚人成績(註1)！完美展現The Kia EV6「不只超越 ‧ 更加卓越」的產品魅力。
The Kia EV6為Kia首款搭載E-GMP全球電動車模組化平台的新世代電動車，賦予The Kia EV6帶來高續航里程及超高速充電的優勢，The EV6所搭載的高壓鋰電池組提供標準版58kWh、增程版77.4kWh兩種容量，在 800V 電能系統的架構下，最高充電效率達240kW，僅需18分鐘即可完成10% 至 80% 充電，且充電4.5 分鐘就能補充100 公里的行駛里程，讓環島途中所需充電時間大幅降低。而The Kia EV6 Air增程版車型在WLTP 測試規範下，單次續航里程更可高達560 公里(註2)，出色的續航能力，大幅減少長途旅行中的里程焦慮。此外，The Kia EV6 同時搭載先進動能回充科技，透過六種模式的智慧動能再生制動系統，在行駛途中更進一步有效提升續航力表現。
The Kia EV6搭載前後雙馬達，後置單馬達兩種動力配置，其中GT-line車型在雙電動馬達的加持下，可輸出強大的325 ps 最大馬力及 61.7 kg-m 的最大扭力，0~100 km/h加速僅需 5.2 秒即可完成。The Kia EV6同時配置Comfort舒適、Eco節能、Sport運動、Snow雪地四種駕馭模式，讓駕駛依路況和喜好自由轉換豐富駕馭體驗。為減輕駕駛長途行駛的負擔，The Kia EV6全車系搭載符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，搭配全車系標配的7具SRS輔助氣囊，由內到外全方位守護全車成員的安全，讓每一趟出遊安心無虞。
歡慶再創歷史銷售新高，Kia本月推出多重購車禮遇
The Kia EV6不僅達成電動車環台一圈，總花費充電時間僅10分鐘的壯舉，以及最佳電耗一度電達9.7公里的優異成績(註1)，不僅顛覆過去傳統對於電動車長途行駛的不便利性，更驗證The Kia EV6卓越的產品實力。為慶賀9月The Kia EV6躍居電動車市場銷售亞軍，以及Kia全車系的銷售佳績，Kia總代理台灣森那美起亞本月推出多項購車禮遇，敬邀所有熱愛Kia的車迷朋友們親臨全台展示中心現場，一同體驗 「Movement that inspires移動 啟發人心」的品牌精神，親身感受Kia新世代車款的產品魅力。
|車型
|建議售價 (新台幣/萬元)
|優惠內容
|The Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-line / GT-line
|2023年式建議售價：
56.5 / 61.5 / 66.5 / 67.5
|享首年2,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.4汽油時尚 / 驚豔
|73.9 / 79.9
|享首年3,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚豔 / GT-line
|79.9 / 85.9 / 88.9
|The Sportage
Trendy / Apex / X-line 4WD
|114.9 / 124.9 / 135.9
|專屬禮遇：
原廠車側踏板組(市值NT$18,000)
原廠16色氣氛燈組(市值NT$10,000)
防水腳踏墊組(市值NT$6,500)
|The Sorento
豪華七人 / 豪華六人 / 旗艦七人 / 旗艦六人 / 旗艦進化六人
|2023年式建議售價：
152.9 / 158.9 /167.9 / 173.9 / 196.9
|精選配件組(價值4萬元)或優惠加價3萬元升級尊榮六人座選配組 (原價6萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Carnival經典七人 / 豪華七人 / 豪華八人 / 尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級七人
|2023年式建議售價：
155.9 / 171.9 / 175.9 /191.9 / 195.9 / 221.9
|精選配件組(價值逾4萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Stinger 汽油2.0 EX / 2.0 GT LINE / 3.3 GT AWD
|2023年式建議售價：
155.9 / 185.9 / 235.9
|2.0 EX 升級19吋鋁圈 (價值50,000元)
2.0 GT-Line & 3.3 GT AWD升級BVM盲區顯影輔助系統 (價值50,000元)
五年不限里程全車原廠保固
尊享禮遇 專屬理財方案
|The EV6
Light標準版 / Air標準版 / Air增程版 / GT-line e-AWD增程版
|158.9 / 173.9 / 187.9 / 209.9
|線上預訂2023年式專屬禮遇：
V2L車外電器電源分享(價值30,000元)
家用充電設備(價值36,750元)
跨品牌充電營運商一年免費無限快充(EVALUE華城電能、EVOASIS源點科技、TAIL特爾電力)(價值超過60,000元)