▲ 單一動力選項採雙車型編成，23 年式 Jaguar I-PACE 297 萬起投放市場

我是廣告 請繼續往下閱讀
流線外型現代美學新風範，科技細節蘊藏其中
全新23年式 Jaguar I-PACE 前衛外型設計靈感源自概念超跑C-X75，流線車型勾勒現代設計美學風範，EV400 S 黑魂進階版車前搭載的高階 LED 頭燈與日行燈採用 J Blade 家族式設計，標配黑色外觀套件將包括前水箱護罩飾框、車窗邊框、車外後視鏡罩、車尾躍豹銘牌等細節之處透過黑化點綴，搭配 20 吋鋁合金輪圈，強烈跑格耀眼呈現。在平順流線的車身線條下蘊藏科技細節，從平順流線的車頂到與車身齊平的隱藏式車門握把等每一細節之處都經高度優化空氣力學設計，創造僅 0.29cd 的低風阻係數。
頂級材質鋪成與最新科技搭載，重塑現代奢華質感氛圍
車室內精煉設計語彙映入眼簾，全車座椅採真皮包覆並與多項頂級材質相互堆疊，可調式車室氣氛燈輝映其精湛細節，完美演繹現代奢華氛圍。EV400 S 黑魂進階版雙前座高性能座椅上的挖孔設計與頭枕處躍豹造型，散發強烈性能視覺感受，駕駛座具備 14 向電動調整與通風、加熱和記憶功能；後方座椅則具備加熱功能，兼顧動態駕馭需求與舒適的乘坐品質。四區空調系統使每一位乘客皆能享有最適切的舒適乘坐體驗，並具備智慧空調功能，在舒適與車輛節能之間取得最佳平衡。全車系標配的全景式玻璃天窗透過特殊塗層有效吸收輻射線隨時保持車室涼爽，無需額外加裝遮陽簾，使車內空間感受更顯寬闊。
車載科技結合人性化操縱邏輯和直覺化設計，皮革包覆方向盤整合儀表資訊顯示控制與車輛輔助駕駛功能調整按鈕，就手的操作使駕駛過程中能更為專注並享受駕馭過程。中控台採用 12.3 吋全數位儀表板與 10 吋 Touch Pro Duo 中央觸控螢幕和下方 5 吋多功能觸控螢幕組成，搭載 Pivi Pro 資訊娛樂系統，直覺掌握車輛功能資訊，系統亦支援 Apple CarPlay ® 與 Android Auto™ 智慧裝置連結功能，下方置物空間設置手機無線充電功能，實現輕鬆愜意的駕駛體驗。
純電新世代來臨，汲取賽事經驗創造獨特駕馭體驗
Jaguar I-PACE 完整傳承 Jaguar 跑車靈魂，融合新世代能源特性與汲取 FIA Formula E 電動方程式的賽事經驗，創造獨特的駕馭快感，賦予 Jaguar I-PACE 猶如電光石火般的優異性能表現。Jaguar I-PACE 於前、後軸各別搭載一具永磁同步電動馬達，具備 400PS 最大馬力與 696Nm 瞬間最高扭力輸出，僅需 4.8 秒即可完成 0-100km/h 加速衝刺。作為核心的電池模組置放於車輛底盤的最低點，營造操控時更為優異的車輛穩定性；最大功率 90kWh 的電池模組專為長期使用而設計，並且能長時間保持最大功率輸出，WLTP 測試型態下純電行駛最大續航里程達 470 公里。全新 23 年式 Jaguar I-PACE EV400 S 黑魂進階版搭載電子氣壓懸吊系統，必要時可針對車輛高度進行調整，結合應對全天候路面的 AWD 全時四輪傳動系統，創造更為優異的全地形表現。
尖端行車科技全面搭載，全方位守護行車安全
全新 23 年式 Jaguar I-PACE 全車系標配多項主被動安全配備，搭載前雙座正面/側面感知氣囊、車側全尺寸氣簾、後座 ISOFIX 系統、駕駛注意力監控系統、後方車流警示、後方碰撞預警輔助系統、ACC 主動式定速含車流排隊輔助與方向盤輔助功能、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點偵測輔助系統、DSC 循跡動態穩定控制系統、EBA 緊急煞車強度輔助系統、EBD 電子煞車分配控制系統、LKA 車道維持輔助系統及 TPMS 胎壓偵測系統等智慧行車安全輔助系統，全方位守護行車安全。
積極佈局充電網路，擁抱純電新未來
Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎於 2022 年 7 月起，宣布與 TAIL 特爾電力與中興電工 iCharging 兩大第三方充電廠商合作，提供價值三萬元充電點數，透過更多元的充電選項，提供品牌車主更為全面且便利的AC及DC充電網絡。此外，為提供所有品牌純電車主更為尊榮禮遇的充電旅程，包含今年啟用設置於台南頂泰及台中九和展示中心的 200kW DC 直流電快充站在內，後續也將針對全台授權經銷商快充設備持續升級，擴大服務量能。
純電旅程已經展開，即刻入主享多重優惠
Jaguar I-PACE 身為品牌旗下首款純電動跑車型 SUV，前衛設計靈感源自 C-X75 概念超跑，頂級用料堆疊現代奢華氛圍，承襲 Jaguar 一脈的跑車 DNA 並融合新世代能源特性，創造令人難抑忘懷的獨特駕馭感受。為滿足更多對於豪華純電車款的消費族群，全新23年式 Jaguar I-PACE 車型採 EV400 S 跑魂板與 EV400 S 黑魂進階版雙編成，黑魂版全面搭載黑色外觀套件與多項舒適套件，提供更獨特的尊榮選擇，雙車型建議售價分別為 297 萬與 331 萬起。即日起購車可獲得 TAIL 特爾電力或中興電工 iCharging 兩大第三方充電廠商價值 3 萬元的充電點數並加贈家用壁掛式充電器，同享鋰電池 8 年或 16 萬公里原廠保固與全車系 6 年 0 負擔原廠保養專案等多項優惠，誠摯敬邀所有喜愛英倫跑格品味的車迷朋友蒞臨全台展示中心賞車，更多購車資訊，請洽全台授權經銷商。
|New Jaguar I-PACE
|車型
|建議售價
|優惠方案
|Jaguar I-PACE
EV400 S 跑魂板
|297 萬元起
|Jaguar I-PACE
EV400 S 黑魂進階版
|331 萬元起