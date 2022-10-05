▲ Budget 百捷租車推日本租車優惠，自駕 65 折起

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Budget 百捷租車是國際連鎖品牌，以完善優良的車況及超值價格，在全球各大城市均有提供貼心便捷的租車服務。Budget 百捷租車在日本32個都道府縣，擁有118個服務據點，Budget台灣此次與日本合作，在北海道、福岡、熊本、沖繩等9個縣25個租車站點提供租車自駕65折優惠，其他縣市也有75折優惠，出發前可透過台灣 Budget 百捷租車官方網站輕鬆完成線上預訂，抵達日本無需擔心語言溝通問題，即可從容完成取車手續。
同時，Budget 百捷租車也推出台灣機場接送獨家優惠，只要於台灣Budget 百捷租車官網預訂，輸入優惠代碼「P-AIRPORT100」，即可享機場接送每趟 $1,100 起。
Budget百捷租車董事長彭仕邦表示：「日本旅遊解禁不僅對台灣人來說是個好消息，對整個觀光產業的復甦更是具有指標性的意義，已經有非常多國人迫不及待地開始規畫行程，並透過 Budget 安排日本租車了！考量防疫同時可以盡興旅遊，自駕遊減少搭乘大眾交通工具相對更安全且便利。旅客出國前可在台灣Budget官網預訂好日本車輛，直接在機場取、還車，若在當地有任何問題，隨時可以聯絡台灣Budget百捷租車24小時免費客服，由中文客服人員為旅客服務，如同在台灣租車一樣方便簡單！」