未來木廚具主婦新歡 環保耐用提升廚房質感

疫情改變飲食文化，越來越多人選擇在家開伙，可以不必擔心食安問題。事實上，家庭主婦一定想不到，擺放餐盤、雜物的廚具，竟然可能暗藏有礙健康的甲醛毒素！一名廚具業者表示，部分廚具的門板外表烤漆得很漂亮，內部卻是廢木屑製成的密集板，會散發甲醛毒素、碰到水還會吸水崩壞或發霉，民眾選擇購廚具要特別小心。





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家庭主婦可能有如下經驗，就是購買廚具時使用說明書上，往往提醒消費者千萬不能用水沖洗廚具，為什麼呢？因為部分廚具的門板或層板內部，是採用廢木屑填充而成的密集板，並非一體成形，必須鎖上螺絲固定，時間久了容易裂開，用水沖洗密集板會吸水，一段時間就會壞掉或發霉。





問題是，廚房是高濕氣環境，廚具水槽下面容易藏污納垢，不能清洗會孳生細菌，廚具長期在高濕氣環境中，內部密集板會開始崩壞，包覆密集板的外皮也會破損，散發出甲醛毒素，食物存放在密集板做成的櫥櫃裡，有可能吸收甲醛毒素而變質，甚至危害健康。.





有鑑於此，選購廚具要特別注意用材問題。由百成生技廚具研發的環保廚具，櫥櫃跟門板都是採用未來木打造，未來木使用的TPE材料，等級和嬰兒奶嘴一樣，完全沒有密集板的缺點，環保又耐用，至少能使用30年。未來木不但獲得台灣創新研究獎，而且擁有世界級多項專利，百成生技已開發出砧板及廚具等商品。





百成生技負責人鄭富仁表示，未來木特有的花紋是用水磨技術磨出來的，讓門版的正面跟內面呈現立體壓花紋路，很有質感。此外，未來木超真實木救地球免砍樹木、免烤漆花紋自然、不怕水直接沖洗、無甲醛真正健康，讓廚房做出新鮮衛生的美食佳餚，也讓居家生活更環保有質感。





鄭富仁還說，未來木深深打動義大利廚具名牌ALESSI，由義大利設計師Giulio Iacchetti，專門設計不鏽鋼藝術砧板架，成為未來木的砧板架。另中華賓士也大量採購未來木砧板，送給賓士車主當作禮物。





















