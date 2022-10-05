台中企業家論壇登場 跨產業共學探討企業轉型契機

為協助在地產業掌握國際經貿趨勢，在後疫情時代力求轉型突圍永續發展，台中市政府攜手天下雜誌，今日舉辦「台中企業家論壇 - 小巨人的大未來」，邀集勤美集團等台中標竿型企業經營者，暢談資源整合與跨足國際貿易市場成功經驗，吸引超過 300 位產官學界代表參與。

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經發局表示，國內製造業景氣受國際市場不確定因素影響，如持續未停歇的俄烏戰爭、美國聯準會與歐洲央行上月升息 3 碼，以及中國大陸封控措施尚未放寬等，讓製造業面臨困境持續加深。

▲勤美集團董事長林廷芳以「以人為本，多角化落實永續」為題，暢談勤美集團發展路徑。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.5)

根據台灣經濟研究院最新景氣動向資料顯示，今年 8 月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢，其中製造業測驗點已連續 8 個月下滑，為 109 年 6 月以來的新低紀錄。

為此，市府與天下雜誌共同主辦此次論壇，以中小企業如何在後疫情時代進行資源整合與永續經營，並跨足國際貿易市場為主題分享交流，積極協助業者逆勢突圍。

勤美集團董事長林廷芳以「以人為本，多角化落實永續」為題，暢談勤美在台灣鞏固基礎、跨足中國與國際，以及多角化經營創造新事業的集團發展三部曲，鼓勵中小企業面對變局勿懼勿憂，掌握契機，勇於轉型突圍。

▲台中企業家論壇今登場，吸引超過300位產官學界代表參與。（圖／市府提供）

「危機即商機！」瑞基海洋生物科技董事長劉正忠指出，因應新冠肺炎疫情衝擊，瑞基生技從動物檢測市場轉戰人病市場，成功推出新冠肺炎檢測試劑，同時，為有效擴充產能也積極推動自動化與數位化，擴大企業版圖。

哈伯精密董事長暨工具機公會理事長許文憲也說，台灣工具機轉型除了靠政府輔導，也需同業間相互合作，才有望在後疫情時代扭轉困境，逆勢成長！

另外，天下雜誌與遠見雜誌發布的民調也顯示台中經濟力持續攀升，躍居六都第二，再次驗證台中經濟穩定成長力道，市府將持續扮演產業最佳後盾，提供多元輔導資源，協助企業升級維持競爭力，搶佔全球市場龐大商機。