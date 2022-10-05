梁朝偉釜山影展領獎！「韓版東京」胸前大開深V辣暈網友
韓國第27屆釜山影展於今（5）日晚間在電影殿堂開幕，典禮主持人由柳俊烈、全余贇擔任。香港影帝梁朝偉穿著白色西裝獲頒「亞洲電影人獎」，不過老婆劉嘉玲並未一起走星光。此外，《紙房子：韓國篇》飾演「東京」的全鍾瑞「胸前大開」，白色深V洋裝大秀事業線，堪稱「紅毯最辣」；以《嬰兒轉運站》奪下坎城影帝的宋康昊也與日本名導是枝裕和一起踏上星光大道，使現場星光熠熠。
釜山影展於今晚開幕，在《夢想之地》飾演尹汝貞女兒的韓藝璃擔任「亞洲電影獎」引言人，她表示自己是梁朝偉的粉絲，接著介紹他上台領獎。梁朝偉則用英文表示「非常榮幸能獲得這個獎項，謝謝釜山國際影展，也謝謝給我這個機會，能和韓國粉絲再次見面，希望今年影展順利、成功」，語畢，全場5000名觀眾也鼓掌喝采。
此外，在《紙房子：韓國篇》飾演「東京」的全鍾瑞，穿著白色深V長洋裝走紅毯，秀出超深事業線，不吝展現S曲線好身材，性感又典雅，堪稱「紅毯最辣」；而以《嬰兒轉運站》奪下坎城影帝的宋康昊，則與日本知名導演是枝裕和一起踏上星光大道，使現場星光熠熠。此次釜山影展為期10天，將於10月14日落幕。（編輯：郭佩蓉）