中職／本季中職花蓮最終戰　獅隊棒球教室回饋花蓮小球員

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日統一7-ELEVEN獅賽前也特別在花蓮德興棒球場舉辦棒球教室活動，特別安排獅隊選手黃竣彥、陳重羽、邱智呈及林祖傑擔任指導講師，特別與化仁國中、中正國小棒球隊進行一小時的指導與課程分享，透過實際分組指導，讓棒球員們從練習中學習新的技巧，並指導從練習過程中，就要落實每一個訓練要領，才能讓自己的球技更加穩定。化仁國中教練陽東益表示：「很謝謝獅隊，來到花蓮比賽，特地舉辦棒球教室，短暫的一小時訓練，讓學生收穫許多，也讓他們在打棒球有一個追尋的目標，嚮往未來可以加入職棒夢想」
今日是中華職棒本季在花蓮德興棒球場最後一場賽事，賽前花蓮縣立法委員傅崐萁，也特別準備一份禮物贈送給潘武雄引退禮物，今年獅隊在花蓮主場賽事固定，潘武雄也在花蓮棒球場留下全壘打4支及打擊率3成18，優秀的成績也讓花東地區球迷能夠看到潘武雄精湛的打擊能力，為了送給潘武雄最真摯的祝福，立法委員傅崐萁特別選用在地石材製作，正面是粗獷的奇萊山脈，另一面則呈現台灣地形意象。希望潘武雄能將擁有堅石般的內心與抗壓能力，傳承給未來打棒球的選手們，更象徵培養硬底子選手，展現真功夫，在職棒場上發光發亮，為台灣職棒福氣。
統一獅總經理蘇泰安表示：「很感謝花蓮縣徐榛蔚及立法委員傅崐萁，長期對於台灣職棒投入資源，讓花東地區有一座適合打職棒的環境，讓獅隊能夠每年都來到花蓮，也帶著花東地區的職棒選手回到家鄉打球，那是很棒的事情，尤其是長期的支持，更是難能可貴，選手們也都很期待每年回到家鄉打球的賽事，更珍惜每一場拼出好比賽回饋鄉親。」