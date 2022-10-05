家事妹只穿「熊熊比基尼」洗衣！轉身驚呆 竟是反骨女神
YouTuber艾瑞絲（盧昕妤）是「反骨男孩」成員之一，擁有精緻臉蛋和白皙美腿，擄獲許多粉絲的心，更有「反骨女神」的封號。時常在社群媒體分享美照的她，今（5）日也在IG曬出穿著「熊熊比基尼」洗衣服的性感照，讓網友大讚「辣死了」、「天啊超好看」。
艾瑞絲今天在IG曬出2張穿著毛茸茸的「熊熊比基尼」，胸前布料不僅有咖啡色愛心點綴，還有超萌耳朵造型。而她手上拿著「雪莉玫」玩偶，整個人坐在滾筒式洗衣機上，雙腳打開，一隻手則遮住神秘三角洲，擺出性感撩人的姿勢。
第二張照片，艾瑞絲則坐在洗衣機洞口，秀出迷人S曲線、白皙美腿，一手靠著洗衣機的門，另一手仍抓著玩偶，既可愛又性感的照片引起網友熱議，「哇噻，辣死了」、「最喜歡艾瑞絲性感又甜美的模樣了」、「好辣，辣到比辣椒還辣的辣」、「美爆了」、「天阿~~美慘了」。
事實上，艾瑞絲6天前就曾在IG貼出在洗衣機旁拍攝的美照，不過當時釋出的照片是「背對著鏡頭」，而該套比基尼從後面看又像是正常鵝黃色的內衣，無論是正面還是背面，艾瑞絲都能完美駕馭，她也在文內表示「年曆預購期到10/9，現在預購年曆有6個好處」，提醒喜愛她的粉絲們不要錯過，「趁現在預購CP值才高啊」。（編輯：郭佩蓉）