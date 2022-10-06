4縣市大雨特報！迎風面防劇烈降雨 國慶冷空氣到再降溫
中央氣象局表示，今（6）日東北季風挾帶的水氣增多，迎風面降雨更為明顯，大臺北、東北部及東部下雨時間長，雨勢也較大，東北部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，並針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報，請民眾多留意。新竹以南仍為多雲到晴的天氣，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，桃園以北及宜蘭、花蓮天氣稍涼，高溫約26至29度，其他地方仍偏熱，高溫在31至33度，至於各地低溫約24、25度。
類似的天氣會持續到下週日，尤其週五、週六迎風面仍有局部大雨或豪雨發生的機率，而中南部地區受到這波東北季風的影響則較不明顯。下週一國慶日又一波乾涼的冷空氣到來，北部及東北部氣溫再降，低溫有機會來到20度左右。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至週六東北季風影響，北台稍涼，其他地區日夜溫差大。東半部及大台北東側有局部雨；當水氣增多時，大台北西側及桃園亦偶有局部短暫降雨的機率；新竹以南晴時多雲，中南部山區午後有降雨的機率。北部山區、東北部及東部地區，因水氣堆積，應注意「東北季風異常降水」，並隨時注意氣象局的「特報」。今日各地區氣溫：北部22至27度，中部22至33度，南部23至34度，東部21至33度。
吳德榮指出，下週日東北季風減弱，氣溫略升，天氣稍緩和，西晴東有雨；下週日晚至國慶晨另一股東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部雨。國慶日白天起乾冷空氣南下；各地天氣好轉，氣溫漸降、北台愈晚愈涼。下週二乾空氣籠罩，各地晴時多雲，北舒適南微熱，各地早晚偏涼微冷，平地最低氣溫約降至16度左右。下週三北海岸、東北部水氣漸增，有局部短暫雨的機率，其他各地晴時多雲。（編輯：倪浩軒）