莉婭懷孕卸貨倒數！「9個月巨肚照」曝光 認了上圍升級
莉婭（陳緗妮）與謝和弦在2021年4月登記結婚，隔年3月宣布懷孕的好消息，如今懷孕已經9個月，進入卸貨倒數的階段。日前莉婭秀出自己孕肚的照片，立志要當個美麗的孕媽咪，由於照片穿著性感，讓不少網友也關注莉婭身材有變化，她也羞認「上圍確實有升級」。
莉婭日前發文表示「住著謝音悅寶寶肚子變好大，化妝師們說，認識我這麼多年，看我真的都閒不下來耶！我說我真的很喜歡忙碌的生活！而且我立志要當個美麗的孕媽咪！」只見貼出的照片，莉婭挺出9個月大的肚子，而由於莉婭全身僅穿著白色蕾絲內衣褲，上半身則披著西裝外套，看起來性感又不失氣質。
不少粉絲看完照片後表示「哇！好可愛喔」、「先預祝莉婭順產啦！辛苦了！」、「性感的孕媽咪！順產喔！」、「漂亮媽咪耶！」、「這個妝真的有在漂亮，9個月大的肚子也好大喔！」、「預祝順產！這個穿著跟妝超讚的！」
而也有網友也問說幾時生產，莉婭則回應「天蠍寶寶」，搭配9月中莉婭曾曬出產檢照，上面顯示寶寶已經滿32周，預計目前寶寶懷胎滿9個月，待產期估計在10月底。據《三立新聞網》報導，面對外界好奇懷孕期間上圍是否有所變化？莉婭則笑回「對，天然豐胸。」（編輯：張嘉哲）