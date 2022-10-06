許維恩背假包遭喊「台版宋智雅」！高EQ自嘲 網友力挺她
藝人許維恩擁有姣好身材以及臉蛋，不僅在事業表現上亮眼，與老公王家梁感情也相當穩定，婚後小倆口買下林口百坪豪宅，更大方公開曝光愛巢。不過近日她遭爆背假名牌山寨包，儘管第一時間認錯，仍然有人不諒解。日前許維恩貼文自嘲，結果遭到網友表示「別當台版宋智雅」，她也做出回應。
許維恩日前坦承背山寨包，5日她發文表示「我今天乖乖背包包出門了！裡面裝著愛和能量」自嘲自己背山寨包被踢爆的事件，似乎已經跨過難關，評論區一片網友加油打氣表示「好看耶，換個人就變大媽了說！下次背Ikea的看看」、「有好市多的嗎XD也可以背看看喔」、「讚讚啦！沒事的」。
然而也有網友表示「很好，希望妳別再當『台版宋智雅』了，台灣人健忘妳還能活蹦亂跳，宋智雅是直接被韓國封殺，願妳能珍惜台灣人民的愛心」而許維恩也親自回覆網友表示「會的！我一直都很珍惜大家的」讓不少網友認為她肯面對自己做錯的事情正面回應，態度值得讚賞。
而也有不少留言暗酸，許維恩則也是同樣都有回應，像是有網友怒罵「假包天后」，許維恩則回應「這個名詞也不錯！沒人有！可以！」；而也有人口出惡言辱罵，許維恩則也是高EQ說「你講話相當有特色」她認為自己有做錯事就應該道歉，並叮嚀自己未來不再犯，正面態度獲得網友諒解。（編輯：張嘉哲）