輕軌就應該是圓的　高市府力拚2023輕軌成圓

「當雀躍的小男孩掀開紙盒，映入眼簾的Pizza竟少了一片；乘坐機車時，卻因缺了一角的輪子而停下；抬頭仰望天空，而皎潔的明月卻缺了一角輕軌，就應該要是圓的！」。這是高雄市今(6)日發表「緊看邁」系列最新短片，透過擬人化手法，強調高市府將持續以兩年拚四年的效率，力拚於2023年底將環狀輕軌成圓，完整高雄的公共運輸路網。
高市府表示，推動綠色交通、加速輕軌成圓，完整的公共運輸路網，是高雄市民的期待。市長陳其邁上任後，市府團隊傾聽民意、面對問題，以積極溝通、集結各方專家，提出9項優化調整方案，包括將輕軌美術館路段往北移，讓美術館路可維持雙向兩車道通行，並額外增設3.5米人行步道；馬卡道路轉美術館路轉彎半徑到50公尺，減少行經轉彎段的噪音；以及「以站就樹」不只帶來夢幻氛圍，更能降低噪音。
高市府指出，市府以「兩年拚四年 高雄動起來」的理念，找出解決問題的方法並尋求共識，力拚實現輕軌成圓。110年分別達成大南環段（C32-C1-C17）及C17-C20路段通車；111年10月5日通車路段延伸經高雄美術館園區至C24愛河之心站，串聯重要交通節點、醫療服務、休閒遊憩，帶來更方便、美麗的交通生活。
高市府強調，捷運紅橘線與環狀輕軌構築成的軌道運輸路網，僅餘C24-C32大順路段，是市府團隊下一階段的努力目標，高雄環狀輕軌也可望於112年底全線通車，全圓建設帶動城市美好榮景。
高市府也認為，環狀輕軌路網正式成圓後，將與捷運紅線、橘線、臺鐵共同串聯形成大眾運輸綿密路網，並搭配YouBike2.0公共自行車與公車接駁服務，將帶給市民更便捷、舒適的公共運輸服務，打造高雄成為宜居宜遊的綠色永續城市。