稱小三通復航仍需評估　邱太三：老共愛面子不想敲鑼打鼓

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邱太三回應，入境需檢視雙方既有疫情管控措施，如中國現行7+3、澳門7+3只有香港是0+0，因此陸委會會收集陸港澳整體情勢滾動式檢討，他也提到中國自2019年8月至今，仍禁止人民到台灣自由行，且目前中國與台灣只有4個航點，其中又受內部疫情管制措施，雙方仍要溝通與機制處理。
對於金馬縣市喊話小三通復航，邱太三坦言，金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應，還有國民黨立委陳玉珍、陳雪生等人，「坦白講他們三不五時就會打電話來，甚至到陸委會來講」。邱太三透露，今年3月，原研擬規劃清明節專案，但5月疫情剛好又起來，如金門縣醫院總計僅300間病床、4間負壓隔離病房，擔心開放大量人進來，反而影響到其他生病民眾。
羅美玲追問，入境總量管制是否可行？邱太三說，過去入境總量管制每週5萬人，陸委會從中爭取到14000人超過整體25%，只是實際量沒這麼多，有些東西必須先透過機制、管道溝通，比如對方願多開放哪些事項，我方才有辦法整體評估，並配合航空航運等業者。
邱太三還表示，「老共比較愛面子，不希望敲鑼打鼓」，有些事沒這麼好決定，在未成之前先講出來，對方可能會覺得我方不夠意思，搞不好就這樣破局。邱太三強調，確實沒對外說明清楚，但有些東西還在進行中或試探，但還沒到一定階段不會對外說明。