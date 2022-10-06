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稱小三通復航仍需評估　邱太三：老共愛面子不想敲鑼打鼓

▲針對小三通何時復航？邱太三今在立院答詢說，要檢視雙方疫情管控措施，根據綜合情勢滾動式檢討。（圖／翻攝國會頻道）
▲針對小三通何時復航？邱太三今在立院答詢說，要檢視雙方疫情管控措施，根據綜合情勢滾動式檢討。（圖／翻攝國會頻道）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-06 10:22:312022-10-06 10:23:42

國境將在10/13正式開放，實施0+7入境免居隔政策，不過小三通並未同步恢復通航，讓金門澎三縣長共同呼籲中央，不應有差別待遇。陸委會主委邱太三今（6）日於立法院答詢，談到是否已規劃小三通復航？他說明，入境需檢視雙方疫情管控措施，會根據綜合情勢滾動式檢討。邱太三還強調，「老共比較愛面子，不希望敲鑼打鼓」，有些事還沒成前，先講出來可能對方會覺得不夠意思，進而導致破局可能。

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立法院內政委員會今邀陸委會主委及海基會董事長列席報告業務概況，並備質詢。民進黨立委羅美玲質詢表示，國境10/13解封，開放非免簽國家觀光旅遊與社會訪問，但陸港澳目前仍只有開放投資、3等親及陸籍航空、航運人士來台。羅美玲說，他最近接到很多香港朋友陳情，詢問何時陸港澳可比照辦理，依據入出境許可證來台。

邱太三回應，入境需檢視雙方既有疫情管控措施，如中國現行7+3、澳門7+3只有香港是0+0，因此陸委會會收集陸港澳整體情勢滾動式檢討，他也提到中國自2019年8月至今，仍禁止人民到台灣自由行，且目前中國與台灣只有4個航點，其中又受內部疫情管制措施，雙方仍要溝通與機制處理。

對於金馬縣市喊話小三通復航，邱太三坦言，金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應，還有國民黨立委陳玉珍、陳雪生等人，「坦白講他們三不五時就會打電話來，甚至到陸委會來講」。邱太三透露，今年3月，原研擬規劃清明節專案，但5月疫情剛好又起來，如金門縣醫院總計僅300間病床、4間負壓隔離病房，擔心開放大量人進來，反而影響到其他生病民眾。

羅美玲追問，入境總量管制是否可行？邱太三說，過去入境總量管制每週5萬人，陸委會從中爭取到14000人超過整體25%，只是實際量沒這麼多，有些東西必須先透過機制、管道溝通，比如對方願多開放哪些事項，我方才有辦法整體評估，並配合航空航運等業者。

邱太三還表示，「老共比較愛面子，不希望敲鑼打鼓」，有些事沒這麼好決定，在未成之前先講出來，對方可能會覺得我方不夠意思，搞不好就這樣破局。邱太三強調，確實沒對外說明清楚，但有些東西還在進行中或試探，但還沒到一定階段不會對外說明。


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