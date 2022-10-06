直播／疫情升溫開國門不變！次世代疫苗放寬 莊人祥說明
中央流行疫情指揮中心昨（5）日公布國內新增54,929例COVID-19確定病例，分別為54,874例本土個案及55例境外移入；另確診個案中新增48例死亡。近期疫情升溫，昨日再創這波BA.5疫情以來單日新增確診新高，但行政院強調國境開放政策維持不變，最新疫情狀況，將在記者會上進一步說明。
第一波入境鬆綁制度從9月29日起實施，第二波鬆綁將在10月13日上路，行政院發言人羅秉成今日指出，近日確診升高但疫情仍可控，國境開放規劃維持不變。另外次世代疫苗擴大開放給8歲至49歲民眾施打，有民眾憂心打不到，衛福部長薛瑞元表示會觀察打氣，若疫苗可能不足，將緊急採購。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由發言人莊人祥說明，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：倪浩軒）
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