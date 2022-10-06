頭獎看1.9億！大樂透明加開最後11組百萬 這樣買法易中
今（2022）年大樂透中秋加碼最後機會了！根據台灣彩券公司統計，截至10月4日已送出89組100萬元獎金，還有最後11組100萬元，將於明（7）日最後一次開獎，將由當期所有中獎組數均分總獎金1100萬元，加上「大樂透」頭獎已經6連摃，並上看1.9億元，也就是說，購買這期大樂透的民眾，不僅有機會得到1.9億元的頭獎，還有可能抱走加開的百萬加碼獎項，尤其若只開出1組，且1注獨得，這名幸運兒將可抱走全部1100萬元獎金。
明日是「大樂透」中秋加碼加開「100組100萬元」獎項的最後一期，會將最後的11組100萬元、也就是總獎金1100萬元全數送出。台灣彩券公司預估，若當期「大樂透」的銷售金額介於1.2至1.3億元之間，依機率計算11組百萬加碼獎項若開出2組，均分後每組獎金將提高為550萬元；若開出1組，且1注獨得，幸運對中百萬加碼獎項的民眾，將一舉抱走1100萬元的獎金，為原獎金100萬元的11倍之多。
至於怎麼增加中獎機會？台灣彩券公司統計，截至10月4日止，今年的「大樂透」中秋加碼已開出89組100萬元，共送出8900萬元的獎金，中獎注數累計達95注，其中有83名幸運兒獨得百萬獎金，1注獨得的比例高達93.3%。以選號方式來看，中獎彩券採用電腦選號的有7成（72.6%），另外3成（27.4%）為自選號碼。此外，有14位民眾是採用包牌的買法幸運抱走百萬加碼獎，包牌號碼數則以7個為最大宗，有10位幸運兒只花了350元，包牌7個號碼就受到財神爺青睞。
除了加開百萬加碼獎項，明日開獎的「大樂透」頭獎也已連摃6期，頭獎獎金上看1.9億元。台灣彩券公司表示，今年「大樂透」已開出18次頭獎，為近8年同期開出最多次頭獎的紀錄，是特別受到財神眷顧的一年，因此，想要一夕致富的人可另錯過最後一次中秋加碼開獎的好機會。