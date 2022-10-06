超商驚見「料理鼠王」！生動吃播被拍下：吃完記得要結帳
有食物的地方出現老鼠並不奇怪，但老鼠在超商貨架上盡情狂吃巧克力，被拍下「吃播畫面」時還會看鏡頭，稀有畫面曝光立刻引起眾人驚呼：「怎麼可以這麼淡定的錄影」、「哇，是料理鼠王」。也有不少人擔憂食品衛生疑慮，超商業者表示，該影片若屬實且確認門市，貨架商品必下架丟棄，且委由專業廠商進行全店消毒。
電影《料理鼠王》裡的主角「小米」是隻夢想成為頂尖廚師的小老鼠，不過常被當作「過街老鼠」人人喊打，結局最後終於勵志的成為另類廚師。而真實版「料理鼠王」竟在超商上演，眼尖民眾在貨架上發現老鼠正在盡情狂吃，且面對鏡頭還不慌亂逃竄，甚至還會看鏡頭吃播，反差萌的模樣意外暴紅，引起眾人熱議：「是隻懂吃的米奇，不便宜的」、「真的是蠻可愛的，但如果是我應該無法淡定錄影」、「透過鏡頭看確實有可愛到，吃完記得結帳啊」、「結帳什麼的不重要，吃完記得收就好」。
超商出現蟑螂、老鼠並不是首例，留言區有網友回應提到：「年輕的時候在便利商店打工，店裡的米奇專挑貴的巧克力吃，太便宜的還不吃」、「我以前待的便利商店的老鼠，最愛吃洋芋片，牠會先打洞聞味道決定要不要吃。」不過由於被拍到的老鼠正忘我的享受巧克力，竟有人歪樓關心動物不能吃巧克力：「快帶去看獸醫，寵物不能吃巧克力」。
該段影片被PO上網不到一天就引起超過五千人朝聖，不過面對各界詢問，原PO並未出面證實是哪間超商門市，且稍早也將影片移除下架。超商業者回覆《NOWnews》詢問表示，門市皆會定期清潔貨架、確保商品品質與保存期限與包裝是否完整，該影片若屬實且確認門市，貨架商品必下架丟棄，且委由專業廠商進行全店消毒。