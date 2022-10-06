用行動聲援伊朗女性！歐洲議員、法國影后響應斷髮抗議
22歲的伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）上月16日因未戴好頭巾，遭宗教警察羈押死亡後引發伊朗民眾怒火，全國更掀起自2019年以來最大規模的示威活動，伊朗女性更以燒頭巾、剪頭髮來表達對伊朗專制政權及宗教警察的不滿。為了聲援爭取自由權利的伊朗女性，包含法國影后茱麗葉畢諾許、瑪莉詠柯蒂亞等50多位知名演員、歌手和歐洲議員也紛紛剪去一段頭髮，與伊朗女性一同斷髮抗議譴責專制政府。
伊朗女子過去這個一個月來，以摘下頭巾、斷髮或剃髮，作為抗議活動的主要形象，示威潮蔓延至全國近百個城市，不分男女群起抗議主張爭取婦女權利要求「正義、自由、不要強制頭巾」，表達對伊朗專制政權及宗教警察的不滿而紛紛走上街頭，同時也走入國際社會獲得關注。
來自瑞典的歐洲議員阿爾薩拉尼（Abir al-Sahlani）作為歐盟中間派也於4日晚間於歐洲議會剪去頭髮，加入聲援伊朗婦女的行列，她在議會高舉一搓頭髮並疾呼「是時候大聲呼喊、是時候採取行動了，伊朗毛拉（mullahs）政權手上沾滿了鮮血」，並稱在伊朗獲得自由前，將與伊朗婦女站在一起，隨後便拿出一把剪刀剪掉一段頭髮；同時她也敦促歐盟對德黑蘭當局採取行動「我們歐盟的公民，要求無條件和立即停止對伊朗所有婦女和男性的暴力行為」。
為表達對伊朗婦女的支持，坎城、柏林、威尼斯三大影展影后茱麗葉畢諾許、影后瑪莉詠柯蒂亞、影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）、坎城影展主席弗黑莫（Thierry Frémaux）、金棕櫚獎導演茱莉亞迪古何諾（Julia Ducournau）、蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）等法國影業重量級人物與藝術家們紛紛在「支持伊朗女性」IG帳號，同樣剪去一段頭髮，回應伊朗女性斷髮或剃髮的抗議方式。
至於歐洲議會方面，遭阿爾薩拉尼指責的歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）對此則在近期的聯合國大會上表示，歐盟正在準備採取「限制性措施」，以制裁已導致數十人死亡、數百人被捕的伊朗壓行動。
據伊朗人權組織（IHR）估計，已至少有92人在示威鎮壓中喪命。