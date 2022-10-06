京都「橘色惡魔」橘高校來台　今與北一女樂儀隊交流

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蔡英文在卡片上寫著，「歡迎來到台灣！期待您們的演出，相信雙十國慶會因為你們而更添光彩。」而文總秘書長李厚慶，也準備了《Fountain新活水》的日文版別冊，放在師生於圓山大飯店下榻的房間內，向他們介紹台灣的美食，並留言，「跟各位分享台灣的美食文化，表達我們最誠摯的感謝與情誼。」
京都橘高校吹奏部師生今天上午前往北一女，與北一女樂儀隊師生交流。北一女校長陳智源表示，兩校有很多共通點，像是都很優秀、學生們都很可愛，還有一個共通點，是快要考試了，「大家忙完之後，都要努力準備考試喔！」語畢讓兩校的學生哄堂大笑。
京都橘學園理事長梅本裕則說，從事教育工作這麼多年來，這次來台灣真的感受到前所未有的熱情和溫暖，很慶幸在世界局勢比較動盪的年代，台日之間還是能透過文化交流，讓彼此更緊密；希望橘高校的學生藉由來台的旅程增加國際觀，也期盼這次演出，帶給台灣的朋友們對未來的希望。
李厚慶提到，從昨天見到京都橘高校師生下飛機起，「我們就一直覺得精神振奮，被你們的活力感染了！」很期待全台灣民眾都能透過即將到來的國慶演出，也感受到這份活力與感動。他說，京都橘高校跟北一女，同樣都是有著百年歷史的學校，北一女樂儀旗隊也曾受邀到美國玫瑰花車演出，今年底也將再次前往參加玫瑰花車大遊行。
橘高校吹奏部的部長竹内望咲代表學生致詞，她先用台語「大家好」（Ta̍k-ke hó）問好，接著以中文說，「我們是橘高校，我們有89名，每天都活力滿滿、微笑滿滿、夢想滿滿的練習表演，很高興跟北一女交流，謝謝！」
文總提醒，此次兩校交流活動，以及京都橘高校吹奏部師生來台期間的行程，慶籌會均依規向指揮中心提報防疫計畫書並獲核准；在台行程依計畫進行，不得臨時新增行程，公開演出時均於劃定區域內進行，非相關人士禁入，亦不得與非特定人士及觀眾等未於防疫計畫中列冊之人士接觸，已函請內政部警政署加派警力協助安全及防疫措施的維護，請民眾及觀眾配合，切勿違反防疫規定，以免違規受罰。