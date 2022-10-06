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修《外役監條例》未排除貪汙、經濟罪犯　時力批放錯重點

▲時代力量立委邱顯智6日在立法院司法及法制委員會提出時代力量黨團對於外役監條例修正草案的版本（圖／翻攝國會頻道）
▲時代力量立委邱顯智6日在立法院司法及法制委員會提出時代力量黨團對於外役監條例修正草案的版本（圖／翻攝國會頻道）

記者潘千詩／台北報導

2022-10-06 15:02:372022-10-06 15:32:16

台南殺警案發生後，行政院提出《外役監條例》部分條文修正草案，立法院司法及法制委員會今（6）日排審。時代力量黨團認為，政院版草案增列不得遴選罪名的修正，卻沒有將貪汙治罪條例、經濟犯罪者排除，若政院版通過，可預料未來外役監絕對是達官貴人俱樂部，直指修法重點應該是外役監的「遴選程序」是否公開透明。

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時力黨團代表、立委邱顯智表示，《外役監條例》修法，時力黨團有3個核心主張，首先，現行法將身心健康、適於外役作業當作遴選條件，目的是為了讓收容人勞動，這是把重點放錯地方，沒有實現外役監的核心精神，應調整遴選條件及管理方式。

邱顯智說，第二、外役監之所以不被信任，重點在於「遴選程序黑箱」，政院版將重點錯置，增列許多實體規定、把某些犯罪排除，卻獨獨沒有排除《貪汙治罪條例》跟經濟犯罪，反而排除《刑法》上侵害個人法益的犯罪，並讓一些根本不該去外役監的人，不論是透過個人關係也好、任何理由，連貪汙法官、貪汙官員、犯罪所得沒繳者，關沒多久都能去外役監，非常離譜。

邱說，第三、謹慎評估不得遴選條件的增列、衡平矯正政策發展及社會安全；政院版草案增列不得遴選罪名的修正，時力黨團持保留態度，因為要保障社會安全，重點是風險評估是否到位，而非入監罪名是什麼，只因入監罪名而排除是否妥適？希望更仔細就各款不得遴選條件去分析。

邱顯智說，外役監改革重點在檢討遴選程序，公開在國人面前，到底誰能去外役監享受縮刑、更低度戒護的管理；他認為，黑箱及遴選流於形式，才會導致台南殺警案，遴選程序應朝有效風險評估機制方向改革，納入社工、心理師、專業面談評估，並透過兼具專業、公平參與以及跨部會的審查會負責遴選審查及改革，取代現行法下功能不彰的遴選小組。

立委陳歐珀表示，根據數據，外役監收容最多的竟是貪汙犯，有些貪汙犯或重大經濟罪犯，關外役監的比例最高，好像有錢有勢可以享受比較好的待遇，外界也這樣感覺，包括：八德、明德、自強外役監、台中女子外役分監等都是。

陳歐珀也說，外役監管理鬆散，標準作業流程沒有處理好，造成2個警察被殺，根據數據，自強外役監近10年脫逃人數16人，佔最多，顯現管理有問題；針對管理，各外役監應做考核。他建議，應建立矯正、警政與檢察通報機制。

陳歐珀、江永昌、高嘉瑜、蔡璧如、陳以信等立委提案，外役監逃逸案層出不窮，依照條例，執行超過2個月即可申請外役監，實難判斷是否有確切悔改依據，要求法務部矯正署提供自2013年起，執行滿2個月以上、4個月以下區間之受刑人，成功申請進入外役監服刑者的資料，1個月內提出。

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