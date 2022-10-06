修《外役監條例》未排除貪汙、經濟罪犯　時力批放錯重點

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邱顯智說，第二、外役監之所以不被信任，重點在於「遴選程序黑箱」，政院版將重點錯置，增列許多實體規定、把某些犯罪排除，卻獨獨沒有排除《貪汙治罪條例》跟經濟犯罪，反而排除《刑法》上侵害個人法益的犯罪，並讓一些根本不該去外役監的人，不論是透過個人關係也好、任何理由，連貪汙法官、貪汙官員、犯罪所得沒繳者，關沒多久都能去外役監，非常離譜。
邱說，第三、謹慎評估不得遴選條件的增列、衡平矯正政策發展及社會安全；政院版草案增列不得遴選罪名的修正，時力黨團持保留態度，因為要保障社會安全，重點是風險評估是否到位，而非入監罪名是什麼，只因入監罪名而排除是否妥適？希望更仔細就各款不得遴選條件去分析。
邱顯智說，外役監改革重點在檢討遴選程序，公開在國人面前，到底誰能去外役監享受縮刑、更低度戒護的管理；他認為，黑箱及遴選流於形式，才會導致台南殺警案，遴選程序應朝有效風險評估機制方向改革，納入社工、心理師、專業面談評估，並透過兼具專業、公平參與以及跨部會的審查會負責遴選審查及改革，取代現行法下功能不彰的遴選小組。
立委陳歐珀表示，根據數據，外役監收容最多的竟是貪汙犯，有些貪汙犯或重大經濟罪犯，關外役監的比例最高，好像有錢有勢可以享受比較好的待遇，外界也這樣感覺，包括：八德、明德、自強外役監、台中女子外役分監等都是。
陳歐珀也說，外役監管理鬆散，標準作業流程沒有處理好，造成2個警察被殺，根據數據，自強外役監近10年脫逃人數16人，佔最多，顯現管理有問題；針對管理，各外役監應做考核。他建議，應建立矯正、警政與檢察通報機制。
陳歐珀、江永昌、高嘉瑜、蔡璧如、陳以信等立委提案，外役監逃逸案層出不窮，依照條例，執行超過2個月即可申請外役監，實難判斷是否有確切悔改依據，要求法務部矯正署提供自2013年起，執行滿2個月以上、4個月以下區間之受刑人，成功申請進入外役監服刑者的資料，1個月內提出。