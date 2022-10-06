親弟被控殺女友！安心亞《罪後》憔悴遭咒罵：下戲險淚崩
由兩大男神張孝全、陳昊森挑綱演出的《罪後真相》，是今年最受矚目的犯罪懸疑電影，今（6）日釋出的幕後花絮中，安心亞一改過往傻大姐形象，發揮壓抑內斂演技詮釋殺人犯家屬，憔悴造型讓愛美的她直呼拍攝時連回放都不敢看，樸實裝扮更讓張孝全差點認不出來！而為了扮演早餐店老闆娘，不擅廚藝的她還潛入市集觀摩，苦練打蛋、煮粥等技巧，認真態度獲得導演陳奕甫讚賞。
甜美性感女神安心亞首度挑戰犯罪懸疑片，在《罪後真相》飾演殺人犯的姊姊張正方，是名經營餐車的老闆娘，在親弟入獄後獨自面對激憤群眾。為凸顯角色樸素、接地氣的形象，安心亞片中頂著頹廢亂髮且幾乎素顏，甚至刻意加上曬斑。雖不是首度為戲扮醜，安心亞坦言像這樣「自然醜」倒是第一次，「以前是明顯被醜化，這次感覺我就是長這樣，就是這麽醜。當時完妝後我照鏡子，心裡想說『這個人過得很辛苦』。」愛美的她在現場索性不看回放，專注在表演，由於造型太樸實，張孝全拍攝當天甚至差點認不出她，定眼一看才驚覺眼前捲髮女子就是安心亞，事後讚道：「心亞超棒的，跟她平常漂亮性感的狀態完全不同！」
安心亞透露，印象最深的就是被抗議民眾包圍的戲，不僅遭眾人追逐咒罵還不能回嘴，她坦言拍完好想哭，「他們真的很認真在罵我，敲玻璃也是真心在敲，當下覺得玻璃都快碎了！」陳奕甫談起安心亞的表現，直讚「很厲害」，因角色性格和她私下反差超大，他笑稱：「她戲裡是內斂沉穩的姊姊，喊卡之後馬上變回有趣活潑的傻大姐！」 《罪後真相》劇情描述七年前謀殺女友入獄的新秀球星張正義（陳昊森 飾），挾持過氣媒體人劉立民（張孝全 飾）逃獄，在新聞渲染下引爆全民關注。劉立民緊蹭這波流量，在自己頻道宣佈要重查此案，但隨著調查深入發現包括張正義的姊姊、被殺害的女友、集團富二代，甚至劉立民自己的亡妻都涉入其中。此時，豁出去的張正義綁架他的女兒真真（方郁婷 飾），要求劉立民交出真相……。《罪後真相》將在10月21日至23日搶先口碑場，10月28日全台上映。