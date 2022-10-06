女星怨半年0收入「搭地鐵去迪士尼」！全網怒：哭窮賣慘
26歲大陸女星李藝彤，過去曾是偶像團體SNH48的成員，因空靈般的臉蛋，以及喜愛動漫遊戲的個性，吸引超過1千多萬名粉絲追蹤，工作邀約不斷。不過，住在上海的李藝彤，受到疫情影響，上半年幾乎零收入，沒想到她卻抱怨「搭地鐵去迪士尼」，而且還坐錯了，引發網友激烈撻伐。
據中國媒體《北青娛見》報導，李藝彤近日在小帳號發文抱怨，「上半年0收入，去迪士尼坐地鐵去的，因為經驗太少坐反了」，怎料，此言論立刻登上微博熱門搜尋，並引發網友們痛批李藝彤是在「哭窮賣慘」、「真正0收入的窮人連迪士尼都不會去」。
隨著事情越鬧越大，李藝彤也趕緊發文解釋，因為前半年都住在上海，沒有工作無法賺錢，只剩下一點積蓄勉強支撐，平時也都是步行或搭公司的車去工作，去迪士尼也都是叫車，因此才會不太熟悉地鐵。
李藝彤強調，發此聲明文的原因，「只是想說大家都受到了（疫情）衝擊都很不容易，無論是什麼工作都沒有以前順利，希望大家都能振作起來共克時艱」，但網友仍不買單，不斷在底下留言批評，李藝彤也不甘示弱回擊，「沒惹你們任何人，今年本來就很不容易了，還遇上這倒霉熱搜。」（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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