世界女孩日！10/11女生免費遊虎頭埤 加碼國慶寶寶優惠
十月登場的節日除了慶祝台灣生日的雙十國慶日，還有2012被聯合國訂定的「世界女孩日」，行政院也同步跟進，將每年10/11訂為「台灣女孩日」，力挺每位台灣女性。對此，台南市觀旅局針對上述兩大節日，在「台灣第一水庫」虎頭埤風景區推出二大優惠，首先10/11當天，女孩們享有免費入場參觀的福利；另外10/10國慶日當天凡是「國慶寶寶」也可享免費優惠。大人小孩都愛的麗寶樂園也決心與女孩們同一陣線，由台中市社會局與台灣世界展望會合力舉辦的「挺聲女孩、轉變未來！」國際女童關懷展，在麗寶樂園度假區休息站帶民眾關懷全球貧困女孩面臨童婚、人口販運、性剝削等真實困境，在10/8至10/10一連開展三天，歡迎民眾踴躍參加。
台南虎頭埤風景區一直是社群打卡聖地，大片平靜水面與天空連成一線，隨便拍都超美！現在台南市觀旅局配合「台灣女孩日」誠邀各年齡層女性們一起來拍照當網美，只要在10/11日來趟虎頭埤風景區，就可以免費入場拍好拍滿；另外剛好恰逢國慶日，10/10當天生日的國慶寶寶們也可以免費入園，只限當天的好康南市觀旅局歡迎民眾共襄盛舉。
台南市長黃偉哲指出：「女權運動在台灣已經有一些成果，但要走的路還很長，臺南市府也長期進行性平宣導及家庭暴力暨性侵害防治工作等，共同為提升女孩權益而努力，期許透過政府機關的共同努力，，提升全體國人性別平等意識，讓我國女孩能獲致更為平等的成長環境並發揮潛能。」黃偉哲也希望透過這次女孩免費入園的活動，發聲力挺台灣女性。
除了南市觀旅局，位於台中的麗寶樂園也同樣關心世界女孩日。麗寶樂園指出：「響應並支持此節日，由臺中市社會局主辦，台灣世界展望會承辦之『挺聲女孩、轉變未來！』國際女童關懷展，以實境展呈現全球貧困女孩面臨童婚、人口販運、性剝削等真實困境。」並於10/8至10/10在麗寶樂園渡假區休息站廣場展出，搭上園內國慶連假多項活動，包含大型萬聖變妝趴、天空之夢摩天輪國旗燈光秀等等，麗寶希望民眾玩樂之餘，能來展內逛逛，一同關心世界各地女孩們的困境與發展。