嘉縣及台南簽署「曾文溪流域治理暨生態共同體」MOU

嘉義縣政府與台南市政府、經濟部水利署，共同為曾文溪流域攜手合作，於今 (6) 日下午在台北華山園區簽署「曾文溪流域治理暨生態共同體」合作意向書（ MOU ），向世界與全國宣示打造上下游流域共同體的願景與合作藍圖，更為嘉義縣將在 10 月 15 日登場的「 2022 水鄉藝術行動」揭開序幕。

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嘉義縣自今年起辦理「再。嘉義—環境藝術行動」，計畫未來 5 年輪庄嘉義縣 18 個鄉鎮市，以 4 條穿流嘉義縣版圖的河川，進行區域的劃分，分別是曾文溪、北港溪、朴子溪及八掌溪。其中 2022 水鄉藝術行動從曾文溪流域—大埔鄉出發，藉由地理「流域」概念來探勘、系譜出流域所經臨的土地、環境與人文特色，因此以田調水體影像、竹材藝術裝置、水分子編織舞台與水庫淤泥野燒等不同的媒材呈現方式，結合藝術與在地社區，共同創作 5 件藝術裝置與舉辦 6 場次社區共創藝術工作坊。

曾文溪上游的嘉義縣水鄉藝術行動，與中下游的台南市麻豆大地藝術季聯名，創造流域共同體，塑造氣候政治新論述，以「曾文溪的一千個名字」為主題，邀請大埔鄉民、藝術家與遊客參與共創工作坊、互動表演、萬物議會，以感性的分享和關鍵的倡議，回首大埔的土地歷史與流變，思考人類、社區、水庫和流域萬物共生的未來可能。

嘉義縣長翁章梁說，從過去到現在，大埔是曾文溪流域上游到下游的存在關鍵樞紐；從現在到未來，大埔也將是曾文溪流域居民與萬物的藝術行動中樞。