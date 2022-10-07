雙十連假衝這裡！大稻埕眾樂樂文創市集開逛 免費喝可樂
雙十連假還沒想好去哪玩？大稻埕眾樂樂文創市集今（7）日起搶先開逛，如果還沒想好國慶假期去哪約會，情侶、親子或是毛小孩的主人們，外出走走首推今年在大稻埕舉辦的眾樂樂文創市集，今起連續三天、每天下午3點到晚上9點，集結可口可樂、灣仔碼頭、義式冰淇淋、黑橋牌、巧克熊環島餐車等逾50攤知名商家，讓民眾逛好逛滿。
想簡單走走、看看風景又有吃有喝，今（7）日起在大稻埕開跑的「眾樂樂文創市集」，連續三天自下午3點到晚上9點開逛，集結寵物相關、婚禮相關、文創手創小物、品牌輕食、知名餐車等多種主題，完成任務還可免費兌換可口可樂ZERO SUGAR、愛之味分解茶日式綠茶，若帶家中毛孩一同前往，更可免費兌換汪汪寶貝試吃組，每日限量，送完為止。
情侶們想趁秋高氣爽外出走走，到市集能挖寶兼覓食，並能散散步欣賞河岸風光，看夕陽到星空高掛天際，度過悠閒浪漫的連假時光。大稻埕碼頭五號水門特別舉辦雙十檔期，除了原有15個貨櫃的貨櫃市集之外，今（7）日起至10月9日加碼祭出期間限定的眾樂樂文創市集活動，現場集結50個以上的攤位，可免費玩遊戲拿贈品，享受親子同樂的樂趣。
把握今年最後一波連假，台北市兒童新樂園在國慶連假（10/9至10/11）推出一日歡樂票，花300元就可暢玩一整天；十月壽星更有加碼優惠，出示身份相關證件，可用250元買到歡樂票，若是「國慶日當天壽星」，則可直接免費獲得一日歡樂票。