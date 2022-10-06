全台唯一雙軌站旁　亞灣最大特色公園前鎮時代公園將完工

全台唯一緊鄰雙軌道（捷運、輕軌）站旁，亞灣區內最大的「時代公園」於 10 月中即將完工！副市長林欽榮於今（ 6 ）日率隊視察，邀請民眾體驗不一樣的亞灣風貌。林欽榮表示，想要暢遊亞灣，搭輕軌與捷運不僅可以遊賞高雄流行音樂中心、市立總圖書館等建築特色，在緊鄰捷運凱旋站、輕軌前鎮之星站，亞灣區最大地景亮點的「時代公園」目前工程進度已達 96.31% ，於 10 月中即將完工。

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▲「時代公園」特色在於豐富的遊憩及體健設。(圖／高市府工務局)

高市府至今已在亞灣區內的 65 、 70 、 79 、 80 、 83 及 88 期重劃區內開闢多個公園，總面積約 10.08 公頃，總經費計 2 億 3,500 萬元。這次將落成的「時代公園」位於前鎮區凱旋四路旁第 65 及 88 期市地重劃區，四面臨路為一個完整街廓範圍，面積約 3.5 公頃，開闢工程經費約 9,700 萬元。

▲園區內隨處可見開心遊玩的「高雄熊」公仔，營造宛如兒童樂園的歡樂氛圍。(圖／高市府工務局)

工務局表示，「時代公園」特色在於豐富的遊憩及體健設施，因鄰近高雄機場，特別設計滑翔翼造型公廁，另為強化城市行銷，園區內隨處可見開心遊玩的「高雄熊」公仔，營造宛如兒童樂園的歡樂氛圍。