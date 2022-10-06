全台唯一雙軌站旁 亞灣最大特色公園前鎮時代公園將完工
全台唯一緊鄰雙軌道（捷運、輕軌）站旁，亞灣區內最大的「時代公園」於10月中即將完工！副市長林欽榮於今（6）日率隊視察，邀請民眾體驗不一樣的亞灣風貌。林欽榮表示，想要暢遊亞灣，搭輕軌與捷運不僅可以遊賞高雄流行音樂中心、市立總圖書館等建築特色，在緊鄰捷運凱旋站、輕軌前鎮之星站，亞灣區最大地景亮點的「時代公園」目前工程進度已達96.31%，於10月中即將完工。
高市府至今已在亞灣區內的65、70、79、80、83及88期重劃區內開闢多個公園，總面積約10.08公頃，總經費計2億3,500萬元。這次將落成的「時代公園」位於前鎮區凱旋四路旁第65及88期市地重劃區，四面臨路為一個完整街廓範圍，面積約3.5公頃，開闢工程經費約9,700萬元。
工務局表示，「時代公園」特色在於豐富的遊憩及體健設施，因鄰近高雄機場，特別設計滑翔翼造型公廁，另為強化城市行銷，園區內隨處可見開心遊玩的「高雄熊」公仔，營造宛如兒童樂園的歡樂氛圍。
養工處補充說，時代公園提供符合各年齡層需求之休憩遊樂設施：兒童有爬（攀繩網山、遊戲高塔、彈跳小丘等）、溜（磨石滑梯及高塔滑梯）、跑（滑步車道）、跳（彈跳床）、盪（擺盪大索及特色鞦韆）、鑽（地形穿越管）、戲水戲沙（水景區及遊戲沙坑）等多種選擇，青壯族群及年長者則有多樣新穎健身訓練套組及質感休憩棚架，讓大人在看顧小孩玩樂之餘，也可在旁滿足體健及社交需求。