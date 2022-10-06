朴子市長候選人涂建軒重砲抨擊吳品叡簡直是二次元市長

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針對吳品叡的回應：「中央政府執政，總說建設至少要10年20年」，涂建軒氣憤表示，吳品叡竟然拿地方建設跟國家的大建設比。涂建軒強調，就拿民雄是山區的中心為例，朴子市也是海區的中心，但過去4年民雄地方建設不包含國家大型建設，其成果就超過160項，民雄可以，朴子卻不行。涂反問吳，難道鐵支路公園的修復要10年？大鄉集會所興建也要10年？這根本就是讓朴子倒退十年的說法。
涂建軒指出，立委蔡易餘為了朴子的發展，向國立故宮博物院爭取500萬的補助，結果鐵支路公園發包給公所施作後，一直出包，先是包商工程進度延宕而解約，且公所督導不周，造成包商在工地未做好環境維護工作，鄰近住家也多次抱怨塵土飛揚。而第2階段人行步道路工程與之前雷同，還多次動工、停工，讓許多朴子市民非常失望。
涂建軒強調，朴子棒球場整建是朴子人的期盼，但爭取經費的過程卻連連出狀況，原本向體育署爭取施作少棒球場的經費，結果核定後吳品叡又更變設計成青少棒球場，讓市公所又要多編列1000萬元自籌款，那為何當初不要直接向中央爭取青少棒球場的經費呢？他直批吳品叡不懂開源節流，浪費朴子市民公帑，簡直就像二次元市長，每項工程都要做2次以上，花2次錢。
朴子市公所表示：「再次強調朴子市公所目前所有工程及建設皆依照政府相關法令及規範辦理，呼籲涂先生勿一再唱衰朴子，打擊公所士氣、抹煞同仁的努力。日後如果一再提出類似相關話題炒作皆一概不予回應，朴子市公所每天都持續秉持做好份內的事。歡迎每位朴子人提出對朴子好的願景，一起讓朴子更好。」