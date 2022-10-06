朴子市長候選人涂建軒重砲抨擊吳品叡簡直是二次元市長

朴子市長候選人涂建軒針對現任市長吳品叡在朴子市執政 4 年工程多次動工、停工付二次錢，砲轟說簡直是二次元市長。涂建軒今 (6) 日召開記者會抨擊說，吳品叡擔任首長要有擔當，不要將公所同仁當擋箭牌也不要為自己規劃率不足找理由，請吳品叡直球對決回應。朴子市公所呼籲涂先生勿一再唱衰朴子，打擊公所士氣、抹煞同仁的努力。

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針對吳品叡的回應：「中央政府執政，總說建設至少要 10 年 20 年」，涂建軒氣憤表示，吳品叡竟然拿地方建設跟國家的大建設比。涂建軒強調，就拿民雄是山區的中心為例，朴子市也是海區的中心，但過去 4 年民雄地方建設不包含國家大型建設，其成果就超過 160 項，民雄可以，朴子卻不行。涂反問吳，難道鐵支路公園的修復要 10 年？大鄉集會所興建也要 10 年？這根本就是讓朴子倒退十年的說法。

涂建軒指出，立委蔡易餘為了朴子的發展，向國立故宮博物院爭取 500 萬的補助，結果鐵支路公園發包給公所施作後，一直出包，先是包商工程進度延宕而解約，且公所督導不周，造成包商在工地未做好環境維護工作，鄰近住家也多次抱怨塵土飛揚。而第 2 階段人行步道路工程與之前雷同，還多次動工、停工，讓許多朴子市民非常失望。

涂建軒強調，朴子棒球場整建是朴子人的期盼，但爭取經費的過程卻連連出狀況，原本向體育署爭取施作少棒球場的經費，結果核定後吳品叡又更變設計成青少棒球場，讓市公所又要多編列 1000 萬元自籌款，那為何當初不要直接向中央爭取青少棒球場的經費呢？他直批吳品叡不懂開源節流，浪費朴子市民公帑，簡直就像二次元市長，每項工程都要做 2 次以上，花 2 次錢。