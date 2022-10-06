臺中購物節暖身活動雙十起跑 天天抽2千壓軸抽油電車

拼經濟，一年一度臺中購物節，即將於10月26日正式登場。今天，臺中市府經發局宣布，暖身活動於10月10日起跑至10月25日，期間全國民眾只要到臺中消費，就有機會天天抽現金2千元、周周抽70吋4K電視，壓軸再抽百萬油電車。

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臺中市府於今日下午舉辦臺中購物節暖身活動起跑儀式，經發局長張峯源表示， 去年臺中購物節APP累積下載次數高達109萬次，活動期間數次佔據公部門及旅遊活類類APP熱門下載項目，今年再優化了APP功能，並建置線上兌獎系統，記者會邀請知名3C達人 TIM 哥 實測，公開分享重要功能及使用心得。

▲臺中購物節暖身活動雙十起跑，壓軸抽的大禮之一，是J&h晶璽健康生活館提供的Qrun酷跑機，時尚吸睛，最適合忙碌現代人紓壓運動。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.6)

張峯源局長表示，去年臺中購物節買氣創下六都第一，登錄消費總金額突破291億元，亮麗的成績促使今年市府團隊更加絞盡腦汁，要把臺中打造成一座shopping mall，邀請全國民眾到臺中開心買、買開心！首先10月10日登場，一連16天的暖身活動，民眾只要憑消費滿5百元發票登錄臺中購物節APP，就有機會天天抽中現金2千元以及精美禮品。

▲臺中購物節暖身活動雙十起跑，天天抽2千現金及精美禮品，包括歐客佬提供的輕鬆沖泡掛耳專用杯禮盒。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.6)

值得一提的是，這些精美禮品都是臺中知名店家響應購物節提供的，包括薰衣草森林的4人免費入園套票、陳允宝泉的小時光禮盒、悠遊付的臺中購物節紀念悠遊卡、甲文青的500元抵用券、歐客佬的輕鬆沖泡掛耳專用杯禮盒、十二月餐飲事業的500元餐飲抵用金、旅禾泡芙的豪華套餐、寶格冰淇淋的冰淇淋禮盒、廣三SOGO的500元禮券。

▲臺中購物節暖身活動雙十起跑，天天抽2千現金及精美禮物，例如逢甲商圈提供的甲文青飲料500元扺用券。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.6)

經發局 強調，今年臺中購物節的暖身抽獎活動，民眾還有機會每週抽70吋4K電視，最重要的是，10月29日的暖身活動壓軸抽是一台 價值 百萬的 Toyota 油電車及J&h晶璽健康生活館Qrun酷跑機乙台；此外， 永慶 慈善 基金會也提供公益特別抽獎項，共 有 2000 元50組。