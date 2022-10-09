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邊境重啟／出入境指引公布遲　旅行社境外布局搶嘸房

▲雖然10月將迎來國境開放，但熱門的跨年或是過年期間的國外飯店和景點票券早已被其他國家搶購一空，對我國觀光產業推動國際旅遊是一大挑戰。（示意圖／NOWnews資料照）
▲雖然10月將迎來國境開放，但熱門的跨年或是過年期間的國外飯店和景點票券早已被其他國家搶購一空，對我國觀光產業推動國際旅遊是一大挑戰。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-10-09 13:05:50

近年因邊境管制，我國觀光業主力轉往國旅市場發展，雖然10月13日起將迎來國境開放，但熱門的跨年或是過年期間的國外飯店和景點票券早已被其他國家搶購一空，對我國觀光產業推動國際旅遊是一大挑戰。立法委員黃國書接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，其實在邊境開放之後，觀光產業鏈缺工與入境人數限制問題也待解。

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黃國書指出，針對觀光產業面臨推動國際旅遊的困境，以及邊境開放後國內飯店業缺工、航班不足等問題，都是政府應該盡快整頓調度的，自己接下來也將督促相關部會盡速研議政策配套或補貼促施，讓資源快速到位，輔導業者迎接國際觀光復甦。

其實目前在台灣在觀光旅遊方面仍有不少阻力，入境免居檢的人數上限每周只能15萬人次，此上限在10月13日國境開放後，在疫情穩定可控的前提下，政府應盡速研議下一步解封規劃，並公布相關期程給業者，好讓業者作明年的人力跟行程布局。另外，黃國書說，口罩禁令及境外團客須每兩天快篩等措施，可能是影響外國遊客旅台意願因素之一，這些禁令，政府也應視疫情滾動調整，並公布鬆綁期程。

而對於外國旅客前往台灣旅遊，黃國書相當推薦位於海岸邊的高美濕地，漫步在寬闊的木棧道上，可以欣賞動人的日落景緻，也可以觀察候鳥生態，體驗清送慢活的步調。若想走入山林，可以前往大雪山神木步道，親眼目睹1400歲、15層樓高的雪山神木，沐浴在森林浴中，感受大自然的鬼斧神工。

而除了台中兩邊的山線、海線以外，想要在市中心走走逛逛，買點紀念品，黃國書也建議旅客可以來到融合藝術、人文及美食的審計新村，不論是想要拍照打卡，還是想在這裡找到台灣特色小物，都是最佳去處。

而對於國外旅客來台接待相關準備工作，根據團客出入境指引，入境後須有2日內家用抗原快篩陰性結果才可外出，外出期間全程佩戴口罩，維持社交距離，旅行社應安排符合「餐飲業防疫管理措施」餐廳用餐，不得與國人同桌共餐，雖然入住一般旅宿，同住家屬或同行者不受1人1室限制，但行程間不得更換同住名單。

儘管我國將於13日開放外國團客入境，並搭配入境解隔離政策，但其實入境後限制仍多，光是口罩政策未放寬就明顯較國外更嚴格，台灣觀光是否真的經的起國際市場考驗，第四季就能見真章。

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