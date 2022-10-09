邊境重啟／出入境指引公布遲　旅行社境外布局搶嘸房

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其實目前在台灣在觀光旅遊方面仍有不少阻力，入境免居檢的人數上限每周只能15萬人次，此上限在10月13日國境開放後，在疫情穩定可控的前提下，政府應盡速研議下一步解封規劃，並公布相關期程給業者，好讓業者作明年的人力跟行程布局。另外，黃國書說，口罩禁令及境外團客須每兩天快篩等措施，可能是影響外國遊客旅台意願因素之一，這些禁令，政府也應視疫情滾動調整，並公布鬆綁期程。
而對於外國旅客前往台灣旅遊，黃國書相當推薦位於海岸邊的高美濕地，漫步在寬闊的木棧道上，可以欣賞動人的日落景緻，也可以觀察候鳥生態，體驗清送慢活的步調。若想走入山林，可以前往大雪山神木步道，親眼目睹1400歲、15層樓高的雪山神木，沐浴在森林浴中，感受大自然的鬼斧神工。
而除了台中兩邊的山線、海線以外，想要在市中心走走逛逛，買點紀念品，黃國書也建議旅客可以來到融合藝術、人文及美食的審計新村，不論是想要拍照打卡，還是想在這裡找到台灣特色小物，都是最佳去處。
而對於國外旅客來台接待相關準備工作，根據團客出入境指引，入境後須有2日內家用抗原快篩陰性結果才可外出，外出期間全程佩戴口罩，維持社交距離，旅行社應安排符合「餐飲業防疫管理措施」餐廳用餐，不得與國人同桌共餐，雖然入住一般旅宿，同住家屬或同行者不受1人1室限制，但行程間不得更換同住名單。
儘管我國將於13日開放外國團客入境，並搭配入境解隔離政策，但其實入境後限制仍多，光是口罩政策未放寬就明顯較國外更嚴格，台灣觀光是否真的經的起國際市場考驗，第四季就能見真章。