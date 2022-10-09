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邊境重啟／出入境指引限制多　品保協會幫緩頰：中央難為

▲中華民國旅遊品質保障協會替中央緩頰指出，要顧及旅客感受又要兼顧防疫本就會面臨兩難。（示意圖／NOWnews資料照）
▲中華民國旅遊品質保障協會替中央緩頰指出，要顧及旅客感受又要兼顧防疫本就會面臨兩難。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-10-09 13:03:32

出入境解封倒數！對許多國人來說，出國自由行已不成問題，不少遊客已前往全面開放的日本、韓國、泰國等地旅遊，不過在返國免隔離後，才意味著觀光市場能逐步開放。然而，對於國外旅客來說，想要跟團來台灣旅遊依然存在許多規範，例如每兩天即需要進行一次快篩、外出全程配戴口罩等，都可能影響外國客來台意願。中華民國旅遊品質保障協會替中央緩頰指出，要顧及旅客感受又要兼顧防疫本就會面臨兩難。

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隨著返國免隔離的0+7政策上路，國人終於可以放心出國旅遊，大幅降低成本，不過對於外國團客來說，來台旅遊規定可不少。根據觀光局頒布的出入境指引，外國旅客入境期間每2日要進行家用抗原快篩才能跑行程；外出期間全程佩戴口罩，維持社交距離；旅行社應安排符合衛生福利部食品藥物管理署所訂「餐飲業防疫管理措施」餐廳用餐，不得與國人同桌共餐；雖然同住家屬或同行者不受1人1室限制，但行程間不得更換同住名單；如在旅行期間快篩陽性，所需治療費用由確診者自付費用，確診個案應配合防疫規定，於解除隔離後才能離台。

品保協會發言人李奇嶽接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，外國旅客來台，在台灣確診的醫藥費、隔離費用自費，確診、隔離的政策其實會讓外國旅客卻步，入境這部分的規定未來還有改變的空間，再者，如果是一些商務交流的公務團，旅行團不能跟本國的旅客共桌、共餐，但如果是商貿、商務交流相關的，大家會有交流上的需求，很難完全分開。

不過李奇嶽也說明，團客和自由行的客群不同，像日本來台，入境旅客人數是最多的，都是以銀髮族跟團為主，相信還是會有不少外國旅客對於可以來台旅遊興致勃勃，而另一方面，「有很多人覺得這個指引好像都只是很柔性的、道德勸說的感覺，日本也是，日本海關給我一個宣傳單，說14天之內不要去人多的地方不要坐計程車，那你說日本政府這個規定是不是很無聊，跟我同班機一起入境的日本人，也一入境就去搭電車，但不做嗎？政府又會被說不管事，畢竟開放過程當中有很多不同的聲音。」

李奇嶽進一步說明，日本國門開開關關已經要第五次了，台灣後面會不會再緊縮其實也很難說，要依據中央的防疫規定進行考量，不過反觀台灣11月下旬、12月以後出國的需求是真的很強勁，因為日本過的是聖誕假期、新曆年與農曆年，市場需求一直出現，但對於國際不承認疫苗的「高端族」來說政府應該儘速安排補打機會，否則在國際移動上只會限制重重。
 

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