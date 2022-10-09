邊境重啟／出入境指引限制多　品保協會幫緩頰：中央難為

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品保協會發言人李奇嶽接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，外國旅客來台，在台灣確診的醫藥費、隔離費用自費，確診、隔離的政策其實會讓外國旅客卻步，入境這部分的規定未來還有改變的空間，再者，如果是一些商務交流的公務團，旅行團不能跟本國的旅客共桌、共餐，但如果是商貿、商務交流相關的，大家會有交流上的需求，很難完全分開。
不過李奇嶽也說明，團客和自由行的客群不同，像日本來台，入境旅客人數是最多的，都是以銀髮族跟團為主，相信還是會有不少外國旅客對於可以來台旅遊興致勃勃，而另一方面，「有很多人覺得這個指引好像都只是很柔性的、道德勸說的感覺，日本也是，日本海關給我一個宣傳單，說14天之內不要去人多的地方不要坐計程車，那你說日本政府這個規定是不是很無聊，跟我同班機一起入境的日本人，也一入境就去搭電車，但不做嗎？政府又會被說不管事，畢竟開放過程當中有很多不同的聲音。」
李奇嶽進一步說明，日本國門開開關關已經要第五次了，台灣後面會不會再緊縮其實也很難說，要依據中央的防疫規定進行考量，不過反觀台灣11月下旬、12月以後出國的需求是真的很強勁，因為日本過的是聖誕假期、新曆年與農曆年，市場需求一直出現，但對於國際不承認疫苗的「高端族」來說政府應該儘速安排補打機會，否則在國際移動上只會限制重重。