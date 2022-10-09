邊境重啟／台灣夯什麼？平台業者揭外國旅客熱愛行程

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除此之外，成長類型相當快的品類則是「租車」，陳思穎說明，因為出去一次成本都比較高，那可能會想要去更多的地方玩，很多人就會想說要開車出去，像是公路探險或是深入探索，再來就是新玩法，例如北市府的雙層巴士餐車，與台北的知名五星飯店合作，將餐點帶到雙層觀光巴士上享用，也登上外國客熱搜排行。
以2019年的旅客偏好來看，日韓旅客喜歡偏文化藝術相關的景點，像是九分這類的遊程，而且一定要有母語導遊，「日韓客更喜歡在地走讀式的遊玩方式，有母語導遊讓他們覺得能更接地氣，也能遊覽道當地資訊比較充足的景點」，而針對東南亞客，陳思穎指出，他們特別喜歡拍照、打卡上傳，特別喜好流行文化，會根據電視劇的景點去做巡禮。
觀察目前來台旅客的樣貌，其實如同疫情之前，以東北、東南亞為主，「跟疫情其實也有一點關係，現在各國觀光客以比較鄰近的國家為主，像是新加玻就是最積極出走國家的旅客，畢竟台灣在過去是還沒有真的打開的，周邊的國家還是主要客群來源」。
陳思穎指出，在台灣旅遊其實沒有淡旺季之分，不同季節都有吸引外國旅客前往遊覽的景點，雖然目前台灣還是存在部分的國內防疫措施和入團相關限制，不過的確還是有很大的一群人也期待來台灣，過去一個月台灣遊程在網站上的搜尋量較過去相比成長了120%，法規或限制對於旅客來說不見得是很大的推力。