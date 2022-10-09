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邊境重啟／台灣夯什麼？平台業者揭外國旅客熱愛行程

▲國外旅客比較熱門搜尋的商品項目，在過去本來就非常熱門的同樣也受到旅客關注，像是101、故宮、野柳、九份、金瓜石。（示意圖／取自pixabay）
▲國外旅客比較熱門搜尋的商品項目，在過去本來就非常熱門的同樣也受到旅客關注，像是101、故宮、野柳、九份、金瓜石。（示意圖／取自pixabay）

記者黃仁杰／台北報導

2022-10-09 13:08:19

邊境防疫政策終於鬆綁，不管是國人、外國旅客或是商務客，在13日後入境終於可以免隔離，但由於我國邊境開放相較周邊國家都來得晚，且也沒有趕上暑假旅遊檔期，錯失商機，在10月中旬開放之後，還是要配戴口罩、入境每2日快篩，究竟還有沒有觀光客想來台灣？來台灣又偏好哪些遊程？

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知名旅遊電商平台Klook台灣行銷副總監陳思穎接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，國外旅客比較熱門搜尋的商品項目，在過去本來就非常熱門的同樣也受到旅客關注，像是101、故宮、野柳九份金瓜石，特別是日韓的旅客，另外，在疫情影響之下，豪華露營其實這兩年全球都非常的夯，台灣也不例外，是外國客會青睞的遊玩類型。

除此之外，成長類型相當快的品類則是「租車」，陳思穎說明，因為出去一次成本都比較高，那可能會想要去更多的地方玩，很多人就會想說要開車出去，像是公路探險或是深入探索，再來就是新玩法，例如北市府的雙層巴士餐車，與台北的知名五星飯店合作，將餐點帶到雙層觀光巴士上享用，也登上外國客熱搜排行。

以2019年的旅客偏好來看，日韓旅客喜歡偏文化藝術相關的景點，像是九分這類的遊程，而且一定要有母語導遊，「日韓客更喜歡在地走讀式的遊玩方式，有母語導遊讓他們覺得能更接地氣，也能遊覽道當地資訊比較充足的景點」，而針對東南亞客，陳思穎指出，他們特別喜歡拍照、打卡上傳，特別喜好流行文化，會根據電視劇的景點去做巡禮。

觀察目前來台旅客的樣貌，其實如同疫情之前，以東北、東南亞為主，「跟疫情其實也有一點關係，現在各國觀光客以比較鄰近的國家為主，像是新加玻就是最積極出走國家的旅客，畢竟台灣在過去是還沒有真的打開的，周邊的國家還是主要客群來源」。

陳思穎指出，在台灣旅遊其實沒有淡旺季之分，不同季節都有吸引外國旅客前往遊覽的景點，雖然目前台灣還是存在部分的國內防疫措施和入團相關限制，不過的確還是有很大的一群人也期待來台灣，過去一個月台灣遊程在網站上的搜尋量較過去相比成長了120%，法規或限制對於旅客來說不見得是很大的推力。
 

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