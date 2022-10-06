中職／阮三个團隊開球去！施名帥搞笑帶地瓜詛咒挖地瓜

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今晚四位主持人為了這次開球的任務完全不馬虎，其中温貞菱是第二次到棒球場開球，為了這次的開球她還特別帶了自己的手套到球場，温貞菱說節目團隊還特別安排時間讓她練習，並邀請教練上課，可見對這次開球任務的重視。
温貞菱還俏皮地問「今晚開的是好球吧」，聽到眾人的稱讚也害羞的頻頻道謝，楊貴媚表示，其實本次接到開球任務時，四位主持人都有特別去練習，看到兩位男主持人胡宇威、施名帥的實力都不俗，並強調今晚温貞菱特別要求在「投手丘」開球，稱讚她非常「厲害」。
施名帥透露，温貞菱一直擔心自己會「挖地瓜」，還特別從口袋拿出「烤地瓜」的包裝紙袋，作勢是要「詛咒」她挖地瓜，結果在一旁的胡宇威心虛說「我吃了地瓜，好像挖到一點點」，笑翻眾人。
身為體育好手的胡宇威開球竟然挖地瓜，他解釋是因為他上場後看到兩位擔任開場打者的主持人站的比較近，他怕會失手收了不少力，而温貞菱透露，幫她練習、接捕的李子強在賽前有特別叮嚀她球的握法，還教她增加「球速」的投球姿勢。
四位主持人今晚的開球表現，大前輩楊貴媚給了兩位開球投手90分的高分，表示「還有進步空間，下次再來開」，除了希望今天幫助悍將開球能帶給他們好運氣，拿下勝利之外，也希望阮三个能順利敲響金鐘。