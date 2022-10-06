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中職／阮三个團隊開球去！施名帥搞笑帶地瓜詛咒挖地瓜

▲阮三个團隊今晚擔任富邦悍將開球嘉賓(圖/記者簡名杉攝)
▲阮三个團隊今晚擔任富邦悍將開球嘉賓(圖/記者簡名杉攝)

記者簡名杉/新北報導

2022-10-06 20:24:10

富邦悍將今晚在主場迎戰統一獅，賽前邀請到入圍今年金鐘獎益智與實境節目獎，同時今天到新莊棒球場體驗一日棒球場各式工作的阮三个團隊擔任開球嘉賓，由四位主持人，温貞菱及胡宇威擔任投手，楊貴媚及施名帥擔任打者，為比賽開出第一顆好球，四位主持人表示，上場開球時，看到這麼多球迷觀眾，讓他們腎上腺素都飆高了。

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今晚四位主持人為了這次開球的任務完全不馬虎，其中温貞菱是第二次到棒球場開球，為了這次的開球她還特別帶了自己的手套到球場，温貞菱說節目團隊還特別安排時間讓她練習，並邀請教練上課，可見對這次開球任務的重視。


温貞菱還俏皮地問「今晚開的是好球吧」，聽到眾人的稱讚也害羞的頻頻道謝，楊貴媚表示，其實本次接到開球任務時，四位主持人都有特別去練習，看到兩位男主持人胡宇威、施名帥的實力都不俗，並強調今晚温貞菱特別要求在「投手丘」開球，稱讚她非常「厲害」。


施名帥透露，温貞菱一直擔心自己會「挖地瓜」，還特別從口袋拿出「烤地瓜」的包裝紙袋，作勢是要「詛咒」她挖地瓜，結果在一旁的胡宇威心虛說「我吃了地瓜，好像挖到一點點」，笑翻眾人。


身為體育好手的胡宇威開球竟然挖地瓜，他解釋是因為他上場後看到兩位擔任開場打者的主持人站的比較近，他怕會失手收了不少力，而温貞菱透露，幫她練習、接捕的李子強在賽前有特別叮嚀她球的握法，還教她增加「球速」的投球姿勢。


四位主持人今晚的開球表現，大前輩楊貴媚給了兩位開球投手90分的高分，表示「還有進步空間，下次再來開」，除了希望今天幫助悍將開球能帶給他們好運氣，拿下勝利之外，也希望阮三个能順利敲響金鐘。

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