啦啦隊深V泳裝「薄到透光」爆紅！火辣IG被神出：好滿足
台灣的啦啦隊正妹非常夯，除了吸走比賽目光，私底下的超辣美照，也經常獲得網友們討論。近日，PTT表特版就有人分享一名身材性感，且幾乎透明到全裸的泳裝辣妹，隨著IG帳號曝光，立刻造成轟動，直呼「蓁的好美！」
有網友日前在PTT表特版上PO出好幾張泳裝辣妹照，只見一頭烏黑亮麗的長髮女子，不僅皮膚白皙、五官深邃，而且還帶著笑容咬著墨鏡，對著鏡頭不斷放電，但往下一瞄，白色泳裝幾乎透明，深V設計也一口氣開到肚臍，而受到擠壓的上圍，似乎變得更加豐滿。
值得一提的是，這位正妹和其他3名好友的身材都不相上下，均有一雙性感美腿，紛紛享受在遊艇上的時光。原來這位正妹，也是一名啦啦隊女孩「蓁蓁」，目前隸屬於富邦Fubon Angels，也因為應援時，比賽常常超過十點，擁有「十點蓁」的綽號而聞名。
蓁蓁也在IG貼文寫下心境，「今年夏天都快結束了才第一次穿比基尼，9月中開始連續工作到月底真的是好累，覺得應該要出去玩放鬆一下，結果聊到早上五點，還是好累，不過身心靈獲得滿足！」照片曝光後，PTT網友們紛紛大讚，「蓁的美，讚讚」、「蓁蓁美哭」、「十點蓁好看」、「蓁可愛」、「蓁的很不錯耶，檸檬也是」、「直接愛上」、「FA都很正。」（編輯：詹鎰睿）