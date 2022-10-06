中職／「獅」意的重砲　郭阜林明年目標站穩一壘正選

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從原本球隊的不動內野先發，到現在需要跟其他選手爭先發位置，郭阜林表示，少了一份「篤定」的感覺，現在在球隊的位置不像之前固定先發的時候，一場比賽能有好幾次打擊機會，可能一場打不好隔天就只能代打，也讓他開始每一場比賽調整心態，並把握有限的機會內做出貢獻，他也認為這對他來說是件挑戰，必須想辦法突破，快速調整自己。
今年9月中回到一軍時，曾有過3場4轟、連三場開轟的超火燙表現，近期的出賽機會卻驟減，打擊表現也跟著溜滑梯，郭阜林說當時剛回到一軍的時候，有銜接到二軍每場出賽的手感，狀況節奏都比較能掌握，但後續因調度可能會坐板凳或是得到少量的代打機會，沒有天天出賽的情況下，打擊表現就會比較難維持。
身為單季有雙位數全壘打能力的重砲手，長打能力是郭阜林的最大優勢，但是近年打擊機會驟減，他也曾思考是否捨棄長打能力來追求安打，但他在2020賽季時，看到一則大聯盟傳奇球星小葛瑞菲的訪問後，讓他得到啟發，並檢討自己改變打法會不會對他的表現有更好的回饋，從而開始追求「把球打強」，不要一昧求揮大棒，把自己的打擊機制穩定好，打出對的仰角時，全壘打自然就會出現。
郭阜林也坦言，自己不像隊友陳傑憲，對球棒有出色的控制能力，也有很棒的打擊節奏，所以陳傑憲比較少一直揮空，甚至被三振，郭阜林也曾想效仿陳傑憲的打法，但是他說他自己學不來，也擔心如此一來自己的打擊優勢可能就會消失，並謹記劉育辰教練對他的叮嚀「不要放大自己的缺點，應該要放大自己的優點，並持續精進」，而不是忘記自己的優點，一直去追求不適合自己的方式。
「成績起伏大，導致自己始終沒辦法獲得穩定的信任」，這點其實郭阜林自己也非常清楚，並不斷努力改善調整，儘管自己現在的年紀應該是球員的巔峰期，卻沒有穩定在場上發揮的機會，他坦言失望的心情一定有，但仍做好自己能夠做好的事情，並持續等待機會。
關於球隊的「正選」一壘手並沒有固定的人選，郭阜林坦承他也想爭取那個位置，因為原本守的三壘防區已經有林子豪這位年紀較輕，守備範圍也比較大的學弟補上，讓他開始有轉任一壘的想法，而原本的三壘就「客串」就好，郭阜林也希望能藉由前陣子的好表現，給自己一點期待，展現能夠「勝任」的決心，球隊也因此不用特地在一壘的位置找洋砲。