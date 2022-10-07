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美聯準會續放鷹　新台幣早盤重貶逾1角、下探31.672元

▲美國聯準會官員續放鷹，美元指數站上112，亞幣走貶，新台幣兌美元今（7）日早盤也重貶逾1角，一度下探31.672元。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲美國聯準會官員續放鷹，美元指數站上112，亞幣走貶，新台幣兌美元今（7）日早盤也重貶逾1角，一度下探31.672元。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-10-07 09:53:11

在美國公布9月非農就業數字前，美國聯準會（Fed）官員持續對升息態度放「鷹」，美債殖利率走揚，加上朝鮮半島緊張局勢升高，美元指數連2升，並站上112，亞洲貨幣兌美元紛紛走貶，新台幣兌美元今（7）日早盤也止升回貶，並貶破31.6元，一度下探31.672元、重貶1.42角。

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美國即將公布非農就業人口數據前，美股4大指數收低，其中道瓊工業指數下挫346.93點，跌1.15%，以29926.94點作收，科技股那斯達克指數下滑75.33點，跌0.68%，收11073.31點。台股今日早盤跌逾百點，一度下探13760.97點。

國際匯市部分，在美國聯準會官員持續放鷹，加上朝鮮半島緊張情勢再起，美元指數連兩日走揚，亞洲主要貨幣韓元今日早盤貶至1412.35兌1美元，日圓也貶破145，目前來到145.05兌1美元震盪，離岸人民幣兌美元也走弱在7.1上下震盪。

至於新台幣兌美元今日早盤也開低走低，以31.58元、貶值5分開出後，在台股走跌及美元轉強下，新台幣進一步貶破31.6元，一度來到31.672元，重貶1.42角，目前在31.652元震盪整理。

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