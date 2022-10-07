打造友善校園環境　血友病童也可開心上體育課！

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第一堂課由台南市立醫院李楊成副院長帶領大家認識「血友病」。李副院長講解，血友病是一種先天遺傳性疾病，由於天生體內缺乏凝血因子，跌倒碰撞後容易血流不止，血友們從小就無法和一般孩子一樣有個安心跑跳的童年，三天兩頭就得往醫院跑。目前醫界對於血友病的治療策略都以預防性治療為主，只要透過合適的給藥方式，給予病患穩定的凝血活性，就能降低出血風險。
預防注射維持凝血功能 上體育課不是夢！
為了避免在校園中激烈碰撞導致出血，過去許多病童常因無法上體育課，而被同儕排擠。然而李楊成副院長補充，隨著醫療進展，透過皮下預防性注射新型非凝血因子「雙特異性單株抗體」，可以讓缺乏第八凝血因子的A型血友病患者維持體內血中濃度，不僅能減少注射次數，穩定且持久地預防出血，體育課或是運動前也不用再額外注射凝血因子，大幅改善病童的治療品質。
定期舉辦校護培訓 協助減輕照護負擔
根據《學校衛生法》規定，學校必須滿40班才配有2位護理人員，常導致校護在碰到緊急狀況時分身乏術，無法做出完善的處置。中華民國學校衛生護理學會黃瓊慧常務監事以自身經驗為例，她在國小擔任校護多年，巔峰時期全校39班共一千多名學生，只有她一位校護，最高紀錄還曾「一打三」，每天午休協助三名有特殊需求的孩子注射針劑，因此她深刻理解校護的難處和壓力，很感謝台灣關懷血友病協會及台灣中外製藥辦理此次培訓課程，希望透過定期更新校護對疾病的知識及培訓突發狀況時的應對流程，可以協助減輕照護負擔。
打造家長放心、校方安心的校園環境！
台灣關懷血友病協會理事長林旭科表示，校園內大大小小的活動機會都容易增加出血風險，使得病童及家屬需要留意更多細節，卻也因校園內對於疾病認知的不足，而導致不少病童受到周遭同學及師長不諒解的眼光，期望透過此次培訓課程，可以讓校方能有更完善的照護方式及應對能力，家長們也能更加放心讓孩子在校園裡學習。
不只穩定藥物治療 也要享受校園生活！
台灣中外製藥長期致力於血友病臨床基礎研究跟治療研發，並不斷在提升病患治療品質。台灣中外製藥董事長陳榮華表示，這次與以往不同的是，希望同時呼應聯合國永續發展目標（簡稱SDGs）17個核心項目之一 : 「Good Health and Well-Being」，確保並促進各年齡層的健康生活。陳榮華董事長提到 : 「我們大多數的員工，包含我自己都是為人父母，對於小朋友的安全健康絕對為首要之務，除了藥物研發外，中外製藥也非常重視病友的日常生活狀態，更衷心期盼在各界的齊心照護下，可以讓病友能在更安全的環境，盡情享受生活，過著快樂無憂慮的校園時光」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55365
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