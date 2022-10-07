iPhone 14 Plus今開賣！中華電信資費出爐 3400元起入手
蘋果（Apple）新機iPhone 14 Plus雖然最晚登場，今（7）日才正式在台開賣，但由於符合時下消費者對大螢幕的偏好，依然讓許多果粉相當期待，預期會再引發一波換機潮。中華電信宣布開賣iPhone 14全機型，申辦精采5G月繳1399元（36個月），iPhone 14 Plus 256GB專案價1萬7800元、iPhone 14 256GB專案價1萬3800元；若搭配指定舊機回收換新再折2000元優惠、VIP購機優惠最高折5000元等，等於最低可用專案價3400元入手6.7吋大螢幕的iPhone 14 Plus，而iPhone 14 256GB可0元帶回家。
台灣之星也公布iPhone 14 Plus開賣資費與優惠，到全台實體門市辦門號搭iPhone 14系列機款，月租最低599元起，可享5G上網、語音網內互打免費等優惠；若攜碼申辦並搭配指定資費方案，iPhone 14系列手機專案價最高可多折2000元。
或是單辦門號加購iPhone 14系列空機，申辦指定5G資費方案享3重優惠，包含每月上網量加碼50%、最高送150GB免費5G上網流量；加碼送最高2000元家樂福禮券，此外，在實體門市加購最新iPhone14全系列空機，手機現折1000元。