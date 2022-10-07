被批交長任內撒幣 林佳龍：有嘴說別人、迴力鏢打到自己
民進黨新北市長候選人林佳龍今（7）日一大早前往三重果菜市場掃街拜票，向攤商、消費者爭取支持。對於新北市長侯友宜選舉辦公室召開記者會批評林佳龍交通部長任內大撒幣，浪費民脂民膏，林佳龍受訪時強調當交通部長時本來就是延續施政，是把計畫優化交給下一棒，希望能改善，反質疑新北有什麼樣的智慧交通跟市民電子支付系統，花了5000萬元弄了新北幣卻沒有人在用，呼籲對手不要有嘴說別人，迴力鏢卻打到自己。
林佳龍表示，這次新北選舉有個怪現象，好像自己是現任的市長被檢討施政；看不到侯團隊提出未來4年的政見、新的願景，卻檢討他以前在交通部長、台中市長做過的事情，而且是抹黑、謾罵的攻擊；林佳龍也喊話說「不要急」，再50天自己會在議事堂上接受質詢，希望是針對新北市政，不要去牽拖一大堆事情，新北市真的要檢討是新北幣，空有口號沒有成效，這才是現在的問題。
林佳龍上午在新北市議會民進黨團總召陳啟能、副召李倩萍，和李余典、彭佳芸、李坤城等在地議員及議員參選人邱婷蔚、顏蔚慈陪同下，來到三重果菜市場和攤商及採買民眾問候，並至福德宮參拜祈福，受到熱烈歡迎。林佳龍強調會利用過去在台中市長任內推動建國市場遷建的經驗，來幫忙大家，無論未來是要到這裡批發、採購，都能夠有便利、安全，有品質，承諾要打造國際級的觀光果菜市場。